Суд вынес приговор жительнице Запорожской области за перевод денег на ВСУ
Жительница Запорожской области получила 14 лет колонии за перевод денег на ВСУ
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 14 годам колонии общего режима местную жительницу, которая пыталась перевести деньги для украинских спецслужб, сообщила Генеральная прокуратура РФ.
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"Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Светланы Долгополовой. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, в мае 2023 года Долгополова перевела через мобильное приложение 2,4 тысячи гривен (около 6 тысяч рублей) со счета своей свекрови на счет иностранного банка, который используется спецслужбами Украины. Средства предназначались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований, в том числе в которых участвует ее сын.
Действия Долгополовой были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
"Суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - уточняется в релизе.
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