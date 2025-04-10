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Суд вынес приговор жительнице Запорожской области за перевод денег на ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
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15:33 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/prigovor-2010504803.html
Суд вынес приговор жительнице Запорожской области за перевод денег на ВСУ
Суд вынес приговор жительнице Запорожской области за перевод денег на ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
Суд вынес приговор жительнице Запорожской области за перевод денег на ВСУ
Запорожский областной суд приговорил к 14 годам колонии общего режима местную жительницу, которая пыталась перевести деньги для украинских спецслужб, сообщила... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:33:00+03:00
2025-04-10T15:33:00+03:00
россия
украина
происшествия
запорожская область
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 14 годам колонии общего режима местную жительницу, которая пыталась перевести деньги для украинских спецслужб, сообщила Генеральная прокуратура РФ. "Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Светланы Долгополовой. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в мае 2023 года Долгополова перевела через мобильное приложение 2,4 тысячи гривен (около 6 тысяч рублей) со счета своей свекрови на счет иностранного банка, который используется спецслужбами Украины. Средства предназначались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований, в том числе в которых участвует ее сын. Действия Долгополовой были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. "Суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20241227/sud-1991707840.html
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россия, украина, происшествия, запорожская область
Россия, Украина, Происшествия, Запорожская область
Суд вынес приговор жительнице Запорожской области за перевод денег на ВСУ

Жительница Запорожской области получила 14 лет колонии за перевод денег на ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 14 годам колонии общего режима местную жительницу, которая пыталась перевести деньги для украинских спецслужб, сообщила Генеральная прокуратура РФ.
«
"Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Светланы Долгополовой. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, в мае 2023 года Долгополова перевела через мобильное приложение 2,4 тысячи гривен (около 6 тысяч рублей) со счета своей свекрови на счет иностранного банка, который используется спецслужбами Украины. Средства предназначались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований, в том числе в которых участвует ее сын.
Действия Долгополовой были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
"Суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - уточняется в релизе.
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