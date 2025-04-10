https://ria.ru/20250410/prigovor-2010502984.html
Приговор американцу Лику по делу о наркотиках признали законным
Приговор американцу Лику по делу о наркотиках признали законным - РИА Новости, 10.04.2025
Приговор американцу Лику по делу о наркотиках признали законным
Мосгорсуд признал законным приговор гражданину США музыканту Трэвису Лику, осужденному на 13 лет строгого режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:22:00+03:00
2025-04-10T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор гражданину США музыканту Трэвису Лику, осужденному на 13 лет строгого режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционное представление прокуратуры в части порядка зачета периода времени содержания под стражей. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.Вместе с американцем по делу на восемь лет была осуждена 24-летняя москвичка Вероника Грабанчук.Лику вменяли производство и сбыт наркотических веществ в крупном размере, совершенное группой лиц, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств без цели сбыта.В прокуратуре Москвы сообщали, что с января по июнь 2023 года Лик приобретал у сообщника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотические средства, расфасовывал их в удобные для сбыта упаковки и передавал Грабанчук для последующего размещения в тайники-закладки. Таким образом они совершили четыре покушения на сбыт свыше 40 граммов мефедрона.Кроме того, по версии следствия, Лик без цели сбыта хранил у себя дома более 1,6 грамма мефедрона, а также таблетки массой 0,54 грамма, содержащие МДМА. Наркотические средства были обнаружены и изъяты в ходе оперативных мероприятий.Лик не признал вину в инкриминируемых преступлениях, Грабанчук признала ее в полном объеме, добавляли в прокуратуре.Хамовнический суд арестовал Лика в июне 2023 года. В инстанции отмечали, что 51-летний американец, некогда служивший в воздушно-десантных войсках, обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей.Мать Лика тогда сообщила американским СМИ, что ее сын в молодости недолго служил в ВВС США, в последние 10 лет преимущественно жил в Москве, сотрудничал с двумя российскими рок-группами и преподавал английский язык.
https://ria.ru/20250326/pensioner-2007354065.html
https://ria.ru/20250410/moskvich-2010497606.html
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россия, происшествия, сша, москва, московский городской суд, в мире
Россия, Происшествия, США, Москва, Московский городской суд, В мире
Приговор американцу Лику по делу о наркотиках признали законным
Суд признал законным приговор американцу Трэвису Лику по делу о наркотиках
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор гражданину США музыканту Трэвису Лику, осужденному на 13 лет строгого режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционное представление прокуратуры в части порядка зачета периода времени содержания под стражей. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Вместе с американцем по делу на восемь лет была осуждена 24-летняя москвичка Вероника Грабанчук.
Лику вменяли производство и сбыт наркотических веществ в крупном размере, совершенное группой лиц, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств без цели сбыта.
В прокуратуре Москвы
сообщали, что с января по июнь 2023 года Лик приобретал у сообщника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотические средства, расфасовывал их в удобные для сбыта упаковки и передавал Грабанчук для последующего размещения в тайники-закладки. Таким образом они совершили четыре покушения на сбыт свыше 40 граммов мефедрона.
Кроме того, по версии следствия, Лик без цели сбыта хранил у себя дома более 1,6 грамма мефедрона, а также таблетки массой 0,54 грамма, содержащие МДМА. Наркотические средства были обнаружены и изъяты в ходе оперативных мероприятий.
Лик не признал вину в инкриминируемых преступлениях, Грабанчук признала ее в полном объеме, добавляли в прокуратуре.
Хамовнический суд арестовал Лика в июне 2023 года. В инстанции отмечали, что 51-летний американец, некогда служивший в воздушно-десантных войсках, обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей.
Мать Лика тогда сообщила американским СМИ, что ее сын в молодости недолго служил в ВВС США, в последние 10 лет преимущественно жил в Москве, сотрудничал с двумя российскими рок-группами и преподавал английский язык.