https://ria.ru/20250410/pridnestrove-2010560715.html

Приднестровье воспринимается Россией как ключевой союзник, считает эксперт

Приднестровье воспринимается Россией как ключевой союзник, считает эксперт - РИА Новости, 10.04.2025

Приднестровье воспринимается Россией как ключевой союзник, считает эксперт

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика воспринимается Россией в качестве ключевого союзника в этом регионе, такое мнение высказал в беседе с РИА... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:25:00+03:00

2025-04-10T18:25:00+03:00

2025-04-10T19:04:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика воспринимается Россией в качестве ключевого союзника в этом регионе, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "Временное ухудшение отношений по линии Кишинев-Москва всегда вело к качественному развитию сотрудничества по линии Москва-Тирасполь. Классическим примером можно назвать срыв меморандума Козака в 2003 году, после которого в Москве решили кардинально пересмотреть свой подход к урегулированию молдавско-приднестровских отношений. С того момента Тирасполь, проявивший ответственность в переговорах, стал для Москвы равновеликим Кишиневу партнером. А в последующие кризисы недоговороспособность Кишинева привела к тому, что Тирасполь стал восприниматься в качестве ключевого союзника России в регионе", - сказал Шорников. По его словам, безопасность и благополучие приднестровцев, большинство из которых давно являются гражданами РФ, стало приоритетом для российской внешней политики на данном направлении. "Остается он таковым и сейчас. В частности, в период недавнего газового кризиса, который Кишинев пытался использовать для оказания давления на Тирасполь, Москва сразу пришла на помощь Приднестровью и предоставила финансовую помощь для закупки дорогого газа в Европе. Можно не сомневаться, что, если Кишинев попытается продолжать политику удушения Приднестровья, Россия найдет способы поддержать своих сограждан и соотечественников, которые оказались в блокаде", - отметил собеседник агентства. Он считает, что еще одним показательным следствием деградации молдавско-российских отношений стало исчезновение из текста российской Концепции внешней политики принципа сохранения территориальной целостности Молдавии при урегулировании молдавско-приднестровского конфликта. "К сожалению, в Кишиневе сигналов понимать не желают и продолжают идти по пути конфронтации с Москвой и в политике, и в экономике, и в области гуманитарных связей", - сказал эксперт. Что касается непосредственно переговорного процесса, то разрушение молдавско-российских связей отодвигает перспективу возобновления работы постоянного совещания в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, ЕС и США), полагает эксперт. "Этот переговорный механизм в последние годы подвергается серьезным испытаниям. Сначала о невозможности его работы говорилось в контексте украинского кризиса. Дескать, Украина не может находится на одной переговорной площадке с Россией, пока идет СВО. Потом под сомнение была поставлена способность ОБСЕ, которая дискредитировала себя на Донбассе, выступать в качестве незаинтересованной стороны в организации переговорного процесса", - отметил Шорников. Он напомнил, что в Кишиневе сейчас прямо говорят, что формат "5+2" мертв и, видимо, рассчитывают решить приднестровский вопрос без участия России. В это время в Тирасполе, понимая, что кроме России никто Приднестровью не поможет, напротив, настаивают, что альтернативы формату "5+2" нет и требуют от международных партнеров приложить усилия для его запуска. "Но надо понимать, что ситуация в переговорном процессе сейчас сложилась патовая. Если кто-то попытается решить приднестровский вопрос без участия России, это может привести только к тому, что уже Россия вынуждена будет решать приднестровский вопрос по своему усмотрению, без участия Молдовы и всех остальных участников "5+2". Думается, что в Кишиневе и в других столицах к западу от него прекрасно осознают такую альтернативу, и это само по себе служит сдерживающим фактором для тех, кто думает воспользоваться блокадным положением ПМР", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.-0-

https://ria.ru/20250311/pridnestrove-2004213510.html

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в мире, россия, кишинев, молдавия, обсе, евросоюз