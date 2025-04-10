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Приднестровье воспринимается Россией как ключевой союзник, считает эксперт - РИА Новости, 10.04.2025
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18:25 10.04.2025 (обновлено: 19:04 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/pridnestrove-2010560715.html
Приднестровье воспринимается Россией как ключевой союзник, считает эксперт
Приднестровье воспринимается Россией как ключевой союзник, считает эксперт - РИА Новости, 10.04.2025
Приднестровье воспринимается Россией как ключевой союзник, считает эксперт
Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика воспринимается Россией в качестве ключевого союзника в этом регионе, такое мнение высказал в беседе с РИА... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:25:00+03:00
2025-04-10T19:04:00+03:00
в мире
россия
кишинев
молдавия
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика воспринимается Россией в качестве ключевого союзника в этом регионе, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "Временное ухудшение отношений по линии Кишинев-Москва всегда вело к качественному развитию сотрудничества по линии Москва-Тирасполь. Классическим примером можно назвать срыв меморандума Козака в 2003 году, после которого в Москве решили кардинально пересмотреть свой подход к урегулированию молдавско-приднестровских отношений. С того момента Тирасполь, проявивший ответственность в переговорах, стал для Москвы равновеликим Кишиневу партнером. А в последующие кризисы недоговороспособность Кишинева привела к тому, что Тирасполь стал восприниматься в качестве ключевого союзника России в регионе", - сказал Шорников. По его словам, безопасность и благополучие приднестровцев, большинство из которых давно являются гражданами РФ, стало приоритетом для российской внешней политики на данном направлении. "Остается он таковым и сейчас. В частности, в период недавнего газового кризиса, который Кишинев пытался использовать для оказания давления на Тирасполь, Москва сразу пришла на помощь Приднестровью и предоставила финансовую помощь для закупки дорогого газа в Европе. Можно не сомневаться, что, если Кишинев попытается продолжать политику удушения Приднестровья, Россия найдет способы поддержать своих сограждан и соотечественников, которые оказались в блокаде", - отметил собеседник агентства. Он считает, что еще одним показательным следствием деградации молдавско-российских отношений стало исчезновение из текста российской Концепции внешней политики принципа сохранения территориальной целостности Молдавии при урегулировании молдавско-приднестровского конфликта. "К сожалению, в Кишиневе сигналов понимать не желают и продолжают идти по пути конфронтации с Москвой и в политике, и в экономике, и в области гуманитарных связей", - сказал эксперт. Что касается непосредственно переговорного процесса, то разрушение молдавско-российских связей отодвигает перспективу возобновления работы постоянного совещания в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, ЕС и США), полагает эксперт. "Этот переговорный механизм в последние годы подвергается серьезным испытаниям. Сначала о невозможности его работы говорилось в контексте украинского кризиса. Дескать, Украина не может находится на одной переговорной площадке с Россией, пока идет СВО. Потом под сомнение была поставлена способность ОБСЕ, которая дискредитировала себя на Донбассе, выступать в качестве незаинтересованной стороны в организации переговорного процесса", - отметил Шорников. Он напомнил, что в Кишиневе сейчас прямо говорят, что формат "5+2" мертв и, видимо, рассчитывают решить приднестровский вопрос без участия России. В это время в Тирасполе, понимая, что кроме России никто Приднестровью не поможет, напротив, настаивают, что альтернативы формату "5+2" нет и требуют от международных партнеров приложить усилия для его запуска. "Но надо понимать, что ситуация в переговорном процессе сейчас сложилась патовая. Если кто-то попытается решить приднестровский вопрос без участия России, это может привести только к тому, что уже Россия вынуждена будет решать приднестровский вопрос по своему усмотрению, без участия Молдовы и всех остальных участников "5+2". Думается, что в Кишиневе и в других столицах к западу от него прекрасно осознают такую альтернативу, и это само по себе служит сдерживающим фактором для тех, кто думает воспользоваться блокадным положением ПМР", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.-0-
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в мире, россия, кишинев, молдавия, обсе, евросоюз
В мире, Россия, Кишинев, Молдавия, ОБСЕ, Евросоюз
Приднестровье воспринимается Россией как ключевой союзник, считает эксперт

Шорников: Россия воспринимает Приднестровье как ключевого союзника в регионе

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПамятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе
Памятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Памятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика воспринимается Россией в качестве ключевого союзника в этом регионе, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
"Временное ухудшение отношений по линии Кишинев-Москва всегда вело к качественному развитию сотрудничества по линии Москва-Тирасполь. Классическим примером можно назвать срыв меморандума Козака в 2003 году, после которого в Москве решили кардинально пересмотреть свой подход к урегулированию молдавско-приднестровских отношений. С того момента Тирасполь, проявивший ответственность в переговорах, стал для Москвы равновеликим Кишиневу партнером. А в последующие кризисы недоговороспособность Кишинева привела к тому, что Тирасполь стал восприниматься в качестве ключевого союзника России в регионе", - сказал Шорников.
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По его словам, безопасность и благополучие приднестровцев, большинство из которых давно являются гражданами РФ, стало приоритетом для российской внешней политики на данном направлении.
"Остается он таковым и сейчас. В частности, в период недавнего газового кризиса, который Кишинев пытался использовать для оказания давления на Тирасполь, Москва сразу пришла на помощь Приднестровью и предоставила финансовую помощь для закупки дорогого газа в Европе. Можно не сомневаться, что, если Кишинев попытается продолжать политику удушения Приднестровья, Россия найдет способы поддержать своих сограждан и соотечественников, которые оказались в блокаде", - отметил собеседник агентства.
Он считает, что еще одним показательным следствием деградации молдавско-российских отношений стало исчезновение из текста российской Концепции внешней политики принципа сохранения территориальной целостности Молдавии при урегулировании молдавско-приднестровского конфликта. "К сожалению, в Кишиневе сигналов понимать не желают и продолжают идти по пути конфронтации с Москвой и в политике, и в экономике, и в области гуманитарных связей", - сказал эксперт.
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Что касается непосредственно переговорного процесса, то разрушение молдавско-российских связей отодвигает перспективу возобновления работы постоянного совещания в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, ЕС и США), полагает эксперт. "Этот переговорный механизм в последние годы подвергается серьезным испытаниям. Сначала о невозможности его работы говорилось в контексте украинского кризиса. Дескать, Украина не может находится на одной переговорной площадке с Россией, пока идет СВО. Потом под сомнение была поставлена способность ОБСЕ, которая дискредитировала себя на Донбассе, выступать в качестве незаинтересованной стороны в организации переговорного процесса", - отметил Шорников.
Он напомнил, что в Кишиневе сейчас прямо говорят, что формат "5+2" мертв и, видимо, рассчитывают решить приднестровский вопрос без участия России. В это время в Тирасполе, понимая, что кроме России никто Приднестровью не поможет, напротив, настаивают, что альтернативы формату "5+2" нет и требуют от международных партнеров приложить усилия для его запуска. "Но надо понимать, что ситуация в переговорном процессе сейчас сложилась патовая. Если кто-то попытается решить приднестровский вопрос без участия России, это может привести только к тому, что уже Россия вынуждена будет решать приднестровский вопрос по своему усмотрению, без участия Молдовы и всех остальных участников "5+2". Думается, что в Кишиневе и в других столицах к западу от него прекрасно осознают такую альтернативу, и это само по себе служит сдерживающим фактором для тех, кто думает воспользоваться блокадным положением ПМР", - подчеркнул Шорников.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.-0-
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