https://ria.ru/20250410/priangare-2010375144.html

Приангарье готово стать одной из площадок кластера редкоземельных металлов

Приангарье готово стать одной из площадок кластера редкоземельных металлов - РИА Новости, 10.04.2025

Приангарье готово стать одной из площадок кластера редкоземельных металлов

Иркутская область обладает потенциалом для реализации задачи по созданию кластера редкоземельных металлов и готова стать одной из площадок кластера, сообщил... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T06:26:00+03:00

2025-04-10T06:26:00+03:00

2025-04-10T06:26:00+03:00

иркутская область

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ИРКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Иркутская область обладает потенциалом для реализации задачи по созданию кластера редкоземельных металлов и готова стать одной из площадок кластера, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области принял участие в совещании по развитию Сибирского федерального округа, которое прошло в Москве под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. На совещании Кобзев сообщил, что Иркутская область занимает высокие позиции в рейтинге регионов по экономическому потенциалу, сохраняя тенденцию роста по основным макроэкономическим показателям. Прогнозируемый объем ВРП по итогам 2025 года составит 2 триллиона 961 миллиард рублей. Рост в сопоставимых ценах к 2023 году – 102,8 %. Индекс промышленного производства вырос на 9,5%. Растет добыча нефти и газового конденсата, производство целлюлозы и картона, лекарственных средств, алюминия. По итогам 2024 года показатель инвестиций в основной капитал составил почти один триллион рублей. Это 10-е место в России и второе место в СФО. Достичь такого результата, по словам Кобзева, удалось в том числе благодаря реализации инвестпроектов, включенных в Стратегию развития Сибирского федерального округа. Таких проектов 23 с общим объемом инвестиций 2,5 триллиона рублей. В рамках их реализации будет создано более 35 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Принятой в 2023 году Стратегией развития Сибири предусмотрено создание кластера редкоземельных металлов. Иркутская область обладает необходимым потенциалом для участия в этом кластере. В регионе сформирована научно-технологическая база в сфере химии и металлургии, консолидирующая ведущие научные организации и вузы в Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Байкал". "Учитывая наличие богатых запасов тантала и ниобия, научного потенциала, перспективных кооперационных цепочек, мы готовы стать участниками кластера и выступить одной из площадок для создания кластера редкоземельных металлов", – сообщил Кобзев. В Иркутской области расположена Саянская редкометалльная рудная провинция, которая является крупнейшей по запасам и уникальной по качеству сырья в стране и мире. Здесь выявлено и оценено 11 крупных месторождений. В их числе месторождения тантала и ниобия: Белозиминское (запасы ниобия 750 тысяч тонн), Большетагнинское (запасы ниобия 407,5 тысячи тонн) и Зашихинское (запасы ниобия 157 тысяч тонн, тантала – 15,7 тысячи тонн). Игорь Кобзев подчеркнул, что уже привлечены инвесторы по освоению редкоземельных месторождений. Так, компания ЗАО "Техноинвест Альянс" реализует проект по освоению Зашихинского месторождения. В Нижнеудинском районе Иркутской области предусматривается строительство горно-обогатительного комбината, на котором будет производиться два вида концентратов: тантал-ниобиевый и циркониевый мощностью в среднем 8 тысяч и 110 тысяч тонн в год соответственно. Еще один перспективный проект – освоение Большетагнинского месторождения, планируемый к реализации АО "СТ Элементы". Мощность проекта – 20 тысяч тонн ниобиевого концентрата и 10 тысяч тонн феррониобия. В настоящее время компанией ведется подготовка для проведения геологоразведочных работ. Объем инвестиций составит свыше 29 миллиардов рублей, будет создано 520 рабочих мест.

https://ria.ru/20250304/msb-2003058457.html

https://ria.ru/20241004/priangare-1976424154.html

https://ria.ru/20241111/kobzev-1983037527.html

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Дарья Буймова

экономика, технологии, иркутская область, россия, москва, игорь кобзев, дмитрий патрушев