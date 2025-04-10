https://ria.ru/20250410/priangare-2010375144.html
Приангарье готово стать одной из площадок кластера редкоземельных металлов
Приангарье готово стать одной из площадок кластера редкоземельных металлов - РИА Новости, 10.04.2025
Приангарье готово стать одной из площадок кластера редкоземельных металлов
Иркутская область обладает потенциалом для реализации задачи по созданию кластера редкоземельных металлов и готова стать одной из площадок кластера, сообщил... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T06:26:00+03:00
2025-04-10T06:26:00+03:00
2025-04-10T06:26:00+03:00
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ИРКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Иркутская область обладает потенциалом для реализации задачи по созданию кластера редкоземельных металлов и готова стать одной из площадок кластера, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области принял участие в совещании по развитию Сибирского федерального округа, которое прошло в Москве под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. На совещании Кобзев сообщил, что Иркутская область занимает высокие позиции в рейтинге регионов по экономическому потенциалу, сохраняя тенденцию роста по основным макроэкономическим показателям. Прогнозируемый объем ВРП по итогам 2025 года составит 2 триллиона 961 миллиард рублей. Рост в сопоставимых ценах к 2023 году – 102,8 %. Индекс промышленного производства вырос на 9,5%. Растет добыча нефти и газового конденсата, производство целлюлозы и картона, лекарственных средств, алюминия. По итогам 2024 года показатель инвестиций в основной капитал составил почти один триллион рублей. Это 10-е место в России и второе место в СФО. Достичь такого результата, по словам Кобзева, удалось в том числе благодаря реализации инвестпроектов, включенных в Стратегию развития Сибирского федерального округа. Таких проектов 23 с общим объемом инвестиций 2,5 триллиона рублей. В рамках их реализации будет создано более 35 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Принятой в 2023 году Стратегией развития Сибири предусмотрено создание кластера редкоземельных металлов. Иркутская область обладает необходимым потенциалом для участия в этом кластере. В регионе сформирована научно-технологическая база в сфере химии и металлургии, консолидирующая ведущие научные организации и вузы в Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Байкал". "Учитывая наличие богатых запасов тантала и ниобия, научного потенциала, перспективных кооперационных цепочек, мы готовы стать участниками кластера и выступить одной из площадок для создания кластера редкоземельных металлов", – сообщил Кобзев. В Иркутской области расположена Саянская редкометалльная рудная провинция, которая является крупнейшей по запасам и уникальной по качеству сырья в стране и мире. Здесь выявлено и оценено 11 крупных месторождений. В их числе месторождения тантала и ниобия: Белозиминское (запасы ниобия 750 тысяч тонн), Большетагнинское (запасы ниобия 407,5 тысячи тонн) и Зашихинское (запасы ниобия 157 тысяч тонн, тантала – 15,7 тысячи тонн). Игорь Кобзев подчеркнул, что уже привлечены инвесторы по освоению редкоземельных месторождений. Так, компания ЗАО "Техноинвест Альянс" реализует проект по освоению Зашихинского месторождения. В Нижнеудинском районе Иркутской области предусматривается строительство горно-обогатительного комбината, на котором будет производиться два вида концентратов: тантал-ниобиевый и циркониевый мощностью в среднем 8 тысяч и 110 тысяч тонн в год соответственно. Еще один перспективный проект – освоение Большетагнинского месторождения, планируемый к реализации АО "СТ Элементы". Мощность проекта – 20 тысяч тонн ниобиевого концентрата и 10 тысяч тонн феррониобия. В настоящее время компанией ведется подготовка для проведения геологоразведочных работ. Объем инвестиций составит свыше 29 миллиардов рублей, будет создано 520 рабочих мест.
https://ria.ru/20250304/msb-2003058457.html
https://ria.ru/20241004/priangare-1976424154.html
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экономика, технологии, иркутская область, россия, москва, игорь кобзев, дмитрий патрушев
Иркутская область, Экономика, Технологии, Иркутская область, Россия, Москва, Игорь Кобзев, Дмитрий Патрушев
Приангарье готово стать одной из площадок кластера редкоземельных металлов
Иркутская область может стать одной из площадок кластера редкоземельных металлов
ИРКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Иркутская область обладает потенциалом для реализации задачи по созданию кластера редкоземельных металлов и готова стать одной из площадок кластера, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области
принял участие в совещании по развитию Сибирского федерального округа, которое прошло в Москве
под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева
.
На совещании Кобзев
сообщил, что Иркутская область занимает высокие позиции в рейтинге регионов по экономическому потенциалу, сохраняя тенденцию роста по основным макроэкономическим показателям.
Прогнозируемый объем ВРП по итогам 2025 года составит 2 триллиона 961 миллиард рублей. Рост в сопоставимых ценах к 2023 году – 102,8 %. Индекс промышленного производства вырос на 9,5%. Растет добыча нефти и газового конденсата, производство целлюлозы и картона, лекарственных средств, алюминия. По итогам 2024 года показатель инвестиций в основной капитал составил почти один триллион рублей. Это 10-е место в России и второе место в СФО.
Достичь такого результата, по словам Кобзева, удалось в том числе благодаря реализации инвестпроектов, включенных в Стратегию развития Сибирского федерального округа. Таких проектов 23 с общим объемом инвестиций 2,5 триллиона рублей. В рамках их реализации будет создано более 35 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.
Принятой в 2023 году Стратегией развития Сибири предусмотрено создание кластера редкоземельных металлов. Иркутская область обладает необходимым потенциалом для участия в этом кластере. В регионе сформирована научно-технологическая база в сфере химии и металлургии, консолидирующая ведущие научные организации и вузы в Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Байкал".
"Учитывая наличие богатых запасов тантала и ниобия, научного потенциала, перспективных кооперационных цепочек, мы готовы стать участниками кластера и выступить одной из площадок для создания кластера редкоземельных металлов", – сообщил Кобзев.
В Иркутской области расположена Саянская редкометалльная рудная провинция, которая является крупнейшей по запасам и уникальной по качеству сырья в стране и мире. Здесь выявлено и оценено 11 крупных месторождений. В их числе месторождения тантала и ниобия: Белозиминское (запасы ниобия 750 тысяч тонн), Большетагнинское (запасы ниобия 407,5 тысячи тонн) и Зашихинское (запасы ниобия 157 тысяч тонн, тантала – 15,7 тысячи тонн).
Игорь Кобзев подчеркнул, что уже привлечены инвесторы по освоению редкоземельных месторождений. Так, компания ЗАО "Техноинвест Альянс" реализует проект по освоению Зашихинского месторождения. В Нижнеудинском районе
Иркутской области предусматривается строительство горно-обогатительного комбината, на котором будет производиться два вида концентратов: тантал-ниобиевый и циркониевый мощностью в среднем 8 тысяч и 110 тысяч тонн в год соответственно.
Еще один перспективный проект – освоение Большетагнинского месторождения, планируемый к реализации АО "СТ Элементы". Мощность проекта – 20 тысяч тонн ниобиевого концентрата и 10 тысяч тонн феррониобия. В настоящее время компанией ведется подготовка для проведения геологоразведочных работ. Объем инвестиций составит свыше 29 миллиардов рублей, будет создано 520 рабочих мест.