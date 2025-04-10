https://ria.ru/20250410/preduprezhdenie-2010569533.html

"Я предупреждал": на Западе обратились к Трампу из-за Украины

"Я предупреждал": на Западе обратились к Трампу из-за Украины - РИА Новости, 10.04.2025

"Я предупреждал": на Западе обратились к Трампу из-за Украины

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обратился к президенту США Дональду Трампу и западным лидерам из-за Украины. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T19:00:00+03:00

2025-04-10T19:00:00+03:00

2025-04-10T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обратился к президенту США Дональду Трампу и западным лидерам из-за Украины."Как я и предупреждал. Я отправляю сообщение (предупреждение) Эммануэлю Макрону, Киру Стармеру и президенту США. Президенту Трампу пора сменить руководство Украины, чтобы мы могли прийти к миру", — написал он.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.Выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Владимир Зеленский хочет избежать конкуренции, пишет журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024-го. В прошлом году выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг главы киевского режима опустился до четырех процентов.

https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010539640.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, верховная рада украины, владимир зеленский, россия, туомас малинен