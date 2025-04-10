Рейтинг@Mail.ru
"Я предупреждал": на Западе обратились к Трампу из-за Украины - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/preduprezhdenie-2010569533.html
"Я предупреждал": на Западе обратились к Трампу из-за Украины
"Я предупреждал": на Западе обратились к Трампу из-за Украины - РИА Новости, 10.04.2025
"Я предупреждал": на Западе обратились к Трампу из-за Украины
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обратился к президенту США Дональду Трампу и западным лидерам из-за Украины. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:00:00+03:00
2025-04-10T19:00:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
верховная рада украины
владимир зеленский
россия
туомас малинен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_179:0:2894:1527_1920x0_80_0_0_fa07599924790acdd2cc3a1ca60d99e6.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обратился к президенту США Дональду Трампу и западным лидерам из-за Украины."Как я и предупреждал. Я отправляю сообщение (предупреждение) Эммануэлю Макрону, Киру Стармеру и президенту США. Президенту Трампу пора сменить руководство Украины, чтобы мы могли прийти к миру", — написал он.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.Выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Владимир Зеленский хочет избежать конкуренции, пишет журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024-го. В прошлом году выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг главы киевского режима опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010539640.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_267:0:2790:1892_1920x0_80_0_0_87a0c690f57b0c3dffc35213e90b7517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, верховная рада украины, владимир зеленский, россия, туомас малинен
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Россия, Туомас Малинен
"Я предупреждал": на Западе обратились к Трампу из-за Украины

Профессор Малинен: Трампу пора сменить руководство Украины, чтобы достичь мира

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обратился к президенту США Дональду Трампу и западным лидерам из-за Украины.
"Как я и предупреждал. Я отправляю сообщение (предупреждение) Эммануэлю Макрону, Киру Стармеру и президенту США. Президенту Трампу пора сменить руководство Украины, чтобы мы могли прийти к миру", — написал он.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.
Выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Владимир Зеленский хочет избежать конкуренции, пишет журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024-го. В прошлом году выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг главы киевского режима опустился до четырех процентов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Этим летом". На Западе раскрыли план Зеленского
Вчера, 17:23
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияТуомас Малинен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала