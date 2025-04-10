"Я предупреждал": на Западе обратились к Трампу из-за Украины
Профессор Малинен: Трампу пора сменить руководство Украины, чтобы достичь мира
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обратился к президенту США Дональду Трампу и западным лидерам из-за Украины.
"Как я и предупреждал. Я отправляю сообщение (предупреждение) Эммануэлю Макрону, Киру Стармеру и президенту США. Президенту Трампу пора сменить руководство Украины, чтобы мы могли прийти к миру", — написал он.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.
Выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Владимир Зеленский хочет избежать конкуренции, пишет журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024-го. В прошлом году выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг главы киевского режима опустился до четырех процентов.
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