https://ria.ru/20250410/prazdnik-2010555673.html

Великая среда Страстной седмицы: история и традиции праздника

Великая среда 2025: история и традиции праздника

Великая среда Страстной седмицы: история и традиции праздника

Третий день Страстной седмицы — Великая среда. Православные вспоминают сразу два важных события последних дней земной жизни Христа: предательство Иуды и... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:07:00+03:00

2025-04-10T18:07:00+03:00

2025-04-10T18:07:00+03:00

религия

религия

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Третий день Страстной седмицы — Великая среда. Православные вспоминают сразу два важных события последних дней земной жизни Христа: предательство Иуды и миропомазание Иисуса. История праздника, его традиции и запреты, на какой день торжество приходится в 2025 — в материале РИА Новости. Какого числа Великая среда в 2025Из года в год дата Великой среды меняется. Она зависит от даты празднования Пасхи. Воскресение Христово в 2025 приходится на 20 апреля. Соответственно, Великая среда Страстной седмицы выпадает на 16 число того же месяца.История праздникаВ этот день церковь воспоминает грешницу, омывшую слезами и помазавшую драгоценным миром ноги Спасителя на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного. В те времена миром помазывали либо царских особ, либо людей перед похоронами.Учеников же возмутило другое: женщина без причины пролила драгоценное масло, вместо того чтобы продать его, а вырученные деньги раздать нищим. Но Иисус сказал им, что женщина сделала доброе дело — подготовила его к погребению, предчувствуя его скорые крестные страдания. И поступок грешницы, добавил Христос , запомнят на долгие века.В Евангелии от Матфея говорится, что после помазания Иисуса один из 12 учеников, Иуда Искариот, тайно отправился на совет к иудейским старейшинам. И спросил у них, какова плата, если он выдаст им своего учителя. Те дали 30 сребреников. Иуда согласился, взял деньги и начал искать случая, что б предать Иисуса. Случай представился уже на следующий день. Во время Тайной вечери Иисус в последний раз разделил трапезу со своими учениками и поведал им, что вскоре один из них предаст его. Каждый из апостолов вопрошал: "Не я ли, Господи?" Иисус же, как гласит Евангелие от Иоанна, обмакнул кусок в блюдо и протянул его Иуде. После этого Христос раздал ученикам хлеб и благословил чашу с вином — так они вкусят его плоть и выпьют его кровь. После трапезы Иисус трижды помолился и сказал, что приближается человек, который его предаст. В это время подошел Иуда вместе со стражниками. Предатель дал им тайный знак: нужно схватить того, кого он поцелует, и направился к Иисусу.Спасителя ту же схватили и отвели к иудейскому первосвященнику Каиафе на суд.О смысле этого евангельского отрывка митрополит Сурожский Антоний (Блум) писал: "Иуда предал Христа, и когда он увидел результат своего действия, то потерял всякую надежду; ему показалось, что Бог его уже простить не может, что Христос от него отвернется так, как он сам отвернулся от своего Спасителя; и он ушел".ТрадицииВеликая среда Страстной седмицы — это день, когда на литургии в последний раз читают молитву Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. С этого дня и до праздника Святой Троицы, в церкви кланяться нельзя. Запрет на великие поклоны символизирует искупление земных грехов Иисусом. Поскольку поклон в храме означает ниспадение греховной души. Но исключение есть, только одно — кланяться перед плащаницей. Кроме того, вечером Великой среды в храмах проходит общая исповедь. Многие верующие стараются непременно посетить ее, ведь на следующий день, в Чистый четверг, принято причащаться.На Руси считалось, что в Великую среду домовой начинает бесноваться. Поэтому крестьянские дети старались лишний раз не выходить во двор в этот день.Если жилище все же покидали (например, шли в гости), то обязательно приносили хозяевам подарок: отрез ткани или рушник. Кроме того, люди старались не надевать в этот день темные одежды — чтобы не накликать на себя беду ненароком.ПриметыВ народе верили: если в Великую среду вдруг проснулись пчелы и шмели, то весна и лето будут жаркими.Если первыми показались березовые листья, а только затем на ольхе, значит лето будет засушливым.Если Великая среда выдалась дождливой, то летом будет много грибов.

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https://ria.ru/20250409/kalendar-1984676783.html

https://ria.ru/20250408/fomino_voskresene-1866594514.html

https://ria.ru/20250408/radonitsa-1783208749.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия