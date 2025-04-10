Будущее правительство ФРГ планирует создать центры для выдворения мигрантов
Фрай: будущее правительство ФРГ планирует депортации в Афганистан и Сирию
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Будущее правительство Германии планирует организовывать депортации в Афганистан и Сирию и создаст центры для выдворения мигрантов, заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза Торстен Фрай.
"Будут отказы на границах Германии, и помимо этого ряд других мер, например, специальные центры для выдворения. Мы будем иначе разговаривать со странами происхождения (мигрантов). Если они не выполняют международные обязательства, это повлечет последствия. Мы начнем организовывать депортации и депортационные рейсы в Афганистан и Сирию", - заявил Фрай таблоиду Bild.
По его словам, из 240 тысяч человек, которые должны покинуть Германию, примерно 200 тысяч получили временное разрешение на пребывание.
"Все они обязаны покинуть страну, желательно добровольно", - добавил он.
Кроме того, он подтвердил, что план ХДС, согласно которому Германия должна принимать не более 50 тысяч беженцев в год, остается в силе.
"Нет, мы не отступаем. Мы хотим соблюдать закон и быть готовыми принимать тех, кто действительно нуждается в защите, и последовательно отказывать всем остальным. И делать все, чтобы те, кто уже здесь, не оставались в Германии навсегда", - сказал политик.
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В среду блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократам (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии.
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