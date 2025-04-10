Рейтинг@Mail.ru
Будущее правительство ФРГ планирует создать центры для выдворения мигрантов - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/pravitelstvo-2010492203.html
Будущее правительство ФРГ планирует создать центры для выдворения мигрантов
Будущее правительство ФРГ планирует создать центры для выдворения мигрантов - РИА Новости, 10.04.2025
Будущее правительство ФРГ планирует создать центры для выдворения мигрантов
Будущее правительство Германии планирует организовывать депортации в Афганистан и Сирию и создаст центры для выдворения мигрантов, заявил депутат бундестага от... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:46:00+03:00
2025-04-10T14:46:00+03:00
в мире
германия
афганистан
сирия
торстен фрай
фридрих мерц
хдс/хсс
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Будущее правительство Германии планирует организовывать депортации в Афганистан и Сирию и создаст центры для выдворения мигрантов, заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза Торстен Фрай. "Будут отказы на границах Германии, и помимо этого ряд других мер, например, специальные центры для выдворения. Мы будем иначе разговаривать со странами происхождения (мигрантов). Если они не выполняют международные обязательства, это повлечет последствия. Мы начнем организовывать депортации и депортационные рейсы в Афганистан и Сирию", - заявил Фрай таблоиду Bild. По его словам, из 240 тысяч человек, которые должны покинуть Германию, примерно 200 тысяч получили временное разрешение на пребывание. "Все они обязаны покинуть страну, желательно добровольно", - добавил он. Кроме того, он подтвердил, что план ХДС, согласно которому Германия должна принимать не более 50 тысяч беженцев в год, остается в силе. "Нет, мы не отступаем. Мы хотим соблюдать закон и быть готовыми принимать тех, кто действительно нуждается в защите, и последовательно отказывать всем остальным. И делать все, чтобы те, кто уже здесь, не оставались в Германии навсегда", - сказал политик. В среду блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократам (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии. Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, заявил, на пресс-конференции, что новое правительство Германии ужесточит борьбу с нелегальной миграцией: будут проводиться проверки на границах страны, а нелегалы будут высылаться из страны.
https://ria.ru/20250322/migranty-2006685402.html
https://ria.ru/20250326/shengen-2007346343.html
https://ria.ru/20250222/sholts-2000986757.html
германия
афганистан
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, афганистан, сирия, торстен фрай, фридрих мерц, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Афганистан, Сирия, Торстен Фрай, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Bild
Будущее правительство ФРГ планирует создать центры для выдворения мигрантов

Фрай: будущее правительство ФРГ планирует депортации в Афганистан и Сирию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Будущее правительство Германии планирует организовывать депортации в Афганистан и Сирию и создаст центры для выдворения мигрантов, заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза Торстен Фрай.
"Будут отказы на границах Германии, и помимо этого ряд других мер, например, специальные центры для выдворения. Мы будем иначе разговаривать со странами происхождения (мигрантов). Если они не выполняют международные обязательства, это повлечет последствия. Мы начнем организовывать депортации и депортационные рейсы в Афганистан и Сирию", - заявил Фрай таблоиду Bild.
Прибывшие мигранты на перроне одной из станций в Германии - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Германии доля мигрантов среди безработных превысила 30 процентов
22 марта, 17:55
По его словам, из 240 тысяч человек, которые должны покинуть Германию, примерно 200 тысяч получили временное разрешение на пребывание.
"Все они обязаны покинуть страну, желательно добровольно", - добавил он.
Кроме того, он подтвердил, что план ХДС, согласно которому Германия должна принимать не более 50 тысяч беженцев в год, остается в силе.
"Нет, мы не отступаем. Мы хотим соблюдать закон и быть готовыми принимать тех, кто действительно нуждается в защите, и последовательно отказывать всем остальным. И делать все, чтобы те, кто уже здесь, не оставались в Германии навсегда", - сказал политик.
Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Венгерский эксперт заявил, что мигранты разрушили шенген
26 марта, 07:49
В среду блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократам (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии.
Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, заявил, на пресс-конференции, что новое правительство Германии ужесточит борьбу с нелегальной миграцией: будут проводиться проверки на границах страны, а нелегалы будут высылаться из страны.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Наследие Шольца: стагнация, высокие цены и банкротства
22 февраля, 13:41
 
В миреГерманияАфганистанСирияТорстен ФрайФридрих МерцХДС/ХССBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала