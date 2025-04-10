https://ria.ru/20250410/pravitelstvo-2010359038.html
Правительство рассмотрит проект о порядке въезда и выезда иностранцев
Правительство рассмотрит проект о порядке въезда и выезда иностранцев - РИА Новости, 10.04.2025
Правительство рассмотрит проект о порядке въезда и выезда иностранцев
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на создание благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T00:15:00+03:00
2025-04-10T00:15:00+03:00
2025-04-10T00:16:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на создание благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 2516-1 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Разработка законопроекта продиктована необходимостью создания благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении о повестке заседания.
https://ria.ru/20250101/rossiya-1992200404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Правительство рассмотрит проект о порядке въезда и выезда иностранцев
Правительство рассмотрит проект, направленный на рост числа иностранных туристов
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на создание благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 2516-1 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Разработка законопроекта продиктована необходимостью создания благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении о повестке заседания.