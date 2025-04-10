https://ria.ru/20250410/pozhary-2010525362.html

В Забайкалье лесные пожары угрожают семи селам

В Забайкалье лесные пожары угрожают семи селам - РИА Новости, 10.04.2025

В Забайкалье лесные пожары угрожают семи селам

Лесные пожары угрожают семи селам в двух районах Забайкалья, в регионе полыхают почти 37 тысяч гектаров лесных территорий, сообщает краевое Минприроды. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:41:00+03:00

2025-04-10T16:41:00+03:00

2025-04-10T16:41:00+03:00

происшествия

читинский район

тунгокоченский район

забайкальский край

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Лесные пожары угрожают семи селам в двух районах Забайкалья, в регионе полыхают почти 37 тысяч гектаров лесных территорий, сообщает краевое Минприроды. "Сохраняется угроза населенным пунктам в Читинском районе: Лесной городок, Мухор-Кондуй, Отто-Кондуй, Верх-Чита, Шишкино. В Тунгокоченском районе - селам Ульдурга и Верх-Усугли", - говорится в сообщении. Пожары полыхают в Чернышевском, Читинском, Александро-Заводском, Тунгокоченском, Улётовском и Хилокском округах. На 20.00 (14.00 мск) в регионе действуют 22 очага на площади более 33 тысяч гектаров. Локализовано 5 лесных пожаров на площади более 3700 гектаров, ликвидировано 10 пожаров на площади более 3000 гектаров. В Забайкальский край для помощи в тушении лесных пожаров прибывают подразделения из соседних субъектов РФ. В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250409/zabajkale-2010289110.html

https://ria.ru/20250409/burjatija-2010159159.html

читинский район

тунгокоченский район

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, читинский район, тунгокоченский район, забайкальский край