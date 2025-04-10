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Пожар в ангаре со стройматериалами в Подмосковье локализовали

Пожар в ангаре со стройматериалами в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 10.04.2025

Пожар в ангаре со стройматериалами в Подмосковье локализовали

Пожар в ангаре со стройматериалами в подмосковной Сходне локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:04:00+03:00

2025-04-10T17:04:00+03:00

2025-04-10T17:24:00+03:00

происшествия

сходня

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пожар в ангаре со стройматериалами в подмосковной Сходне локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее МЧС сообщало, что металлический ангар, где хранятся стройматериалы, горит в подмосковной Сходне на площади 1,2 тысячи "квадратов". "Пожар локализован. К ликвидации привлечено порядка 30 человек и девять единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250123/pozhar-1995216470.html

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происшествия, сходня, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)