Рейтинг@Mail.ru
Посетителей ТЦ "Гринвич" не эвакуировали при пожаре - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 10.04.2025 (обновлено: 10:19 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/pozhar-2010380402.html
Посетителей ТЦ "Гринвич" не эвакуировали при пожаре
Посетителей ТЦ "Гринвич" не эвакуировали при пожаре - РИА Новости, 10.04.2025
Посетителей ТЦ "Гринвич" не эвакуировали при пожаре
Эвакуации посетителей при пожаре в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге не было, когда началось возгорание, торговый центр еще не работал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:59:00+03:00
2025-04-10T10:19:00+03:00
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010404668_32:0:1884:1042_1920x0_80_0_0_22cd360ccdfaa90c14cfa728a0751145.png
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Эвакуации посетителей при пожаре в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге не было, когда началось возгорание, торговый центр еще не работал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. По данным ведомства, в четверг на кровле "Гринвича" загорелась градирня системы охлаждения вентиляции на площади 20 "квадратов", на данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет. В пресс-службе также отмечали, что причину происшествия предстоит установить дознавателям, а на месте работали 48 человек и 12 единиц техники. "Торговый центр работает с десяти утра (по местному времени - ред.), возгорание произошло в восемь, посетителей там не было", – пояснили в МЧС.
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006865213.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010404668_264:0:1653:1042_1920x0_80_0_0_3e243e4b6ca31b4d5b17468de7c939af.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Посетителей ТЦ "Гринвич" не эвакуировали при пожаре

МЧС: эвакуации посетителей при пожаре в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге не было

© Фото : МЧС Свердловской области/TelegramПожарные машины у ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге
Пожарные машины у ТЦ Гринвич в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : МЧС Свердловской области/Telegram
Пожарные машины у ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Эвакуации посетителей при пожаре в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге не было, когда началось возгорание, торговый центр еще не работал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
По данным ведомства, в четверг на кровле "Гринвича" загорелась градирня системы охлаждения вентиляции на площади 20 "квадратов", на данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет. В пресс-службе также отмечали, что причину происшествия предстоит установить дознавателям, а на месте работали 48 человек и 12 единиц техники.
"Торговый центр работает с десяти утра (по местному времени - ред.), возгорание произошло в восемь, посетителей там не было", – пояснили в МЧС.
Ликвидация пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону
24 марта, 09:11
 
ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала