https://ria.ru/20250410/pozhar-2010380402.html
Посетителей ТЦ "Гринвич" не эвакуировали при пожаре
Посетителей ТЦ "Гринвич" не эвакуировали при пожаре - РИА Новости, 10.04.2025
Посетителей ТЦ "Гринвич" не эвакуировали при пожаре
Эвакуации посетителей при пожаре в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге не было, когда началось возгорание, торговый центр еще не работал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:59:00+03:00
2025-04-10T07:59:00+03:00
2025-04-10T10:19:00+03:00
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Эвакуации посетителей при пожаре в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге не было, когда началось возгорание, торговый центр еще не работал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. По данным ведомства, в четверг на кровле "Гринвича" загорелась градирня системы охлаждения вентиляции на площади 20 "квадратов", на данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет. В пресс-службе также отмечали, что причину происшествия предстоит установить дознавателям, а на месте работали 48 человек и 12 единиц техники. "Торговый центр работает с десяти утра (по местному времени - ред.), возгорание произошло в восемь, посетителей там не было", – пояснили в МЧС.
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006865213.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Посетителей ТЦ "Гринвич" не эвакуировали при пожаре
МЧС: эвакуации посетителей при пожаре в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге не было