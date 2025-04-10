https://ria.ru/20250410/pozhar-2010380402.html

Посетителей ТЦ "Гринвич" не эвакуировали при пожаре

Посетителей ТЦ "Гринвич" не эвакуировали при пожаре - РИА Новости, 10.04.2025

Посетителей ТЦ "Гринвич" не эвакуировали при пожаре

Эвакуации посетителей при пожаре в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге не было, когда началось возгорание, торговый центр еще не работал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T07:59:00+03:00

2025-04-10T07:59:00+03:00

2025-04-10T10:19:00+03:00

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Эвакуации посетителей при пожаре в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге не было, когда началось возгорание, торговый центр еще не работал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. По данным ведомства, в четверг на кровле "Гринвича" загорелась градирня системы охлаждения вентиляции на площади 20 "квадратов", на данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет. В пресс-службе также отмечали, что причину происшествия предстоит установить дознавателям, а на месте работали 48 человек и 12 единиц техники. "Торговый центр работает с десяти утра (по местному времени - ред.), возгорание произошло в восемь, посетителей там не было", – пояснили в МЧС.

https://ria.ru/20250324/pozhar-2006865213.html

екатеринбург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)