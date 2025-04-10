https://ria.ru/20250410/povar-2010516495.html

Повар, отправивший полковникам взрывные устройства, получил срок

Повар, отправивший полковникам взрывные устройства, получил срок - РИА Новости, 10.04.2025

Повар, отправивший полковникам взрывные устройства, получил срок

Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы повара и рэпера Вадима Чалого, по заданию украинских спецслужб отправившего трем... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:11:00+03:00

2025-04-10T16:11:00+03:00

2025-04-10T16:16:00+03:00

москва

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы повара и рэпера Вадима Чалого, по заданию украинских спецслужб отправившего трем полковникам российской армии взрывные устройства под видом подарка от сослуживцев, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно назначить Чалому наказание в виде 16 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.Согласно приговору, первые три года ему предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей.Прокурор просила отправить его в колонию на 18 лет.Перед оглашением приговора Чалый пояснил журналистам, что приехал в Москву на заработки. Он занимался музыкой, выступал в рэп-клубе. "Еще я ролики монтировал, сценарии писал, стихи, разносторонний человек - хотел заниматься творчеством", - пояснил осужденный.По его словам, за каждую из отправленных посылок ему обещали заплатить по тысяче рублей, но он так ничего и не получил.Защита настаивала на снисхождении. По словам адвоката, Чалый нашел вакансию на "Авито" и "попал под влияние профессиональных сотрудников разведки враждебного государства", воспользовавшихся его наивностью и недальновидностью.В своих показаниях подсудимый указал, что пошел на преступление "из-за желания получить легкие деньги", хотя понимал, что это противоправные действия. По его словам, он старался не думать о последствиях для людей, которым посылает взрывные устройства.Чалый по образованию повар, также известно, что он записывал рэп. Ему вменяется три покушения на теракт и незаконное хранение взрывных устройств. Он признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших.По данным следствия, Чалый курьерской службой передал взрывные устройства трем полковникам ВС РФ, они были оформлены в посылки и преподносились как "подарки от сослуживцев". К счастью, никто не пострадал - получатели были в командировках и не успели открыть посылки.В июле 2024 года ФСБ сообщала о предотвращении попытки украинских спецслужб подорвать трех высокопоставленных российских военнослужащих Москве. Был задержан гражданин РФ 1994 года рождения, который по заданию военной разведки Украины через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам их проживания. Бомбы должны были быть приведены в действие после отчетов курьеров о доставке посылок адресатам, отмечали тогда в ФСБ.

https://ria.ru/20250404/voennyy-2009274771.html

https://ria.ru/20250331/sovbez-2008306757.html

https://ria.ru/20250325/podrostok-2007129184.html

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москва, вооруженные силы рф, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия