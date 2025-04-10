https://ria.ru/20250410/poteri-2010450460.html

Потери ВСУ в Курском приграничье составили более 420 боевиков

Потери ВСУ в Курском приграничье составили более 420 боевиков - РИА Новости, 10.04.2025

Потери ВСУ в Курском приграничье составили более 420 боевиков

Подразделения российской армии за минувшие сутки уничтожили в курском приграничье более 420 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:04:00+03:00

2025-04-10T13:04:00+03:00

2025-04-10T13:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996967203_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_bbede3fdffa950bcc651042f027fd5d0.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии за минувшие сутки уничтожили в курском приграничье более 420 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 73410 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2262 боевые бронированные машины, 2664 автомобиля, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия