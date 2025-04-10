https://ria.ru/20250410/posol-2010583473.html

Посол США на Украине подала в отставку

Посол США на Украине подала в отставку - РИА Новости, 10.04.2025

Посол США на Украине подала в отставку

Посол США на Украине Бриджит Бринк возвращается домой, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T21:40:00+03:00

2025-04-10T21:40:00+03:00

2025-04-10T22:19:00+03:00

в мире

сша

украина

государственный департамент сша

посольство сша на украине

агентство по международному развитию сша

бриджит бринк

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798630286_0:0:2926:1645_1920x0_80_0_0_500c90d61720d8660428034db48b1943.jpg

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк возвращается домой, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге."Она возвращается домой. Мы желаем ей наилучшего", — сказала чиновница.Ранее в четверг американские СМИ сообщили, что Бринк планирует подать в отставку из-за "необычного сочетания личных и политических проблем", в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).В начале февраля американский предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Дональд Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи для возможной реорганизации USAID. По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить агентство с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, оно продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20250330/pushki-2008222582.html

https://ria.ru/20250221/usaid-2000693125.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, государственный департамент сша, посольство сша на украине, агентство по международному развитию сша, бриджит бринк, илон маск, дональд трамп