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Посол США на Украине подала в отставку - РИА Новости, 10.04.2025
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21:40 10.04.2025 (обновлено: 22:19 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/posol-2010583473.html
Посол США на Украине подала в отставку
Посол США на Украине подала в отставку - РИА Новости, 10.04.2025
Посол США на Украине подала в отставку
Посол США на Украине Бриджит Бринк возвращается домой, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T21:40:00+03:00
2025-04-10T22:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк возвращается домой, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге."Она возвращается домой. Мы желаем ей наилучшего", — сказала чиновница.Ранее в четверг американские СМИ сообщили, что Бринк планирует подать в отставку из-за "необычного сочетания личных и политических проблем", в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).В начале февраля американский предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Дональд Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи для возможной реорганизации USAID. По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить агентство с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, оно продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20250330/pushki-2008222582.html
https://ria.ru/20250221/usaid-2000693125.html
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в мире, сша, украина, государственный департамент сша, посольство сша на украине, агентство по международному развитию сша, бриджит бринк, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Украина, Государственный департамент США, Посольство США на Украине, Агентство по международному развитию США, Бриджит Бринк, Илон Маск, Дональд Трамп
Посол США на Украине подала в отставку

Посол США на Украине Бриджит Бринк подала в отставку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБриджит Бринк
Бриджит Бринк - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Бриджит Бринк. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк возвращается домой, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге.
"Она возвращается домой. Мы желаем ей наилучшего", — сказала чиновница.
Обложка журнала Time от 26 декабря 2022 года - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
USAID заплатило за объявление Зеленского "Персоной года", заявил Пушков
30 марта, 12:09
Ранее в четверг американские СМИ сообщили, что Бринк планирует подать в отставку из-за "необычного сочетания личных и политических проблем", в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).
В начале февраля американский предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Дональд Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи для возможной реорганизации USAID.
По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить агентство с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, оно продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
USAID финансировало шоу, повлиявшее на победу Зеленского в 2019 году
21 февраля, 06:34
 
В миреСШАУкраинаГосударственный департамент СШАПосольство США на УкраинеАгентство по международному развитию СШАБриджит БринкИлон МаскДональд Трамп
 
 
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