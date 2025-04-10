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Посол США на Украине подала в отставку
Посол США на Украине подала в отставку - РИА Новости, 10.04.2025
Посол США на Украине подала в отставку
Посол США на Украине Бриджит Бринк возвращается домой, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T21:40:00+03:00
2025-04-10T21:40:00+03:00
2025-04-10T22:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк возвращается домой, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге."Она возвращается домой. Мы желаем ей наилучшего", — сказала чиновница.Ранее в четверг американские СМИ сообщили, что Бринк планирует подать в отставку из-за "необычного сочетания личных и политических проблем", в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).В начале февраля американский предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Дональд Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи для возможной реорганизации USAID. По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить агентство с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, оно продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
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В мире, США, Украина, Государственный департамент США, Посольство США на Украине, Агентство по международному развитию США, Бриджит Бринк, Илон Маск, Дональд Трамп
Посол США на Украине подала в отставку
Посол США на Украине Бриджит Бринк подала в отставку