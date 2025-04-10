https://ria.ru/20250410/poshliny-2010565869.html

Эксперт оценила перспективы торговой войны между США и Китаем

Эксперт оценила перспективы торговой войны между США и Китаем - РИА Новости, 10.04.2025

Эксперт оценила перспективы торговой войны между США и Китаем

Взаимное введение пошлин между США и Китаем закончится тем, что страны сядут за стол переговоров, возможно, даже до лета этого года, темами обсуждения могут... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:39:00+03:00

2025-04-10T18:39:00+03:00

2025-04-10T18:39:00+03:00

экономика

цены на нефть

китай

сша

дональд трамп

рэу имени г. в. плеханова

брикс

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Взаимное введение пошлин между США и Китаем закончится тем, что страны сядут за стол переговоров, возможно, даже до лета этого года, темами обсуждения могут стать разделение рынков и смягчение валютно-финансовой политики Китая, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%. "Мне кажется, здесь просто идет противостояние - кто даст слабину... Вряд ли это будет через год, мне кажется, что в ближайшие полгода или даже до лета мы это увидим, так что будет наглядный пример метода кнута и пряника", - сказала Прикладова, комментируя обмен пошлинами между Китаем и США. Она отметила, что пошлины - это не столько экономический инструмент, сколько инструмент давления. "Когда кто-то покажет слабину, первым откажется от этих мер, тогда мы какое-то решение, результат увидим", - добавила Прикладова. В ходе потенциальных переговоров между США и Китаем, в частности могут обсуждаться вопросы разделения каких-то рынков. Также Штатам не нравится усиление роли юаня Китаем: возможно США будут настаивать на уступках, смягчении, ослаблении политики Китая в валютно-финансовой сфере, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. "Плюс, возможно, США окажут давление на Китай в плане ухода от сотрудничества со странами БРИКС, например. То есть попытаются несколько ослабить связи Китая с другими странами", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20250410/kitay-2010555020.html

https://ria.ru/20250410/kitay-2010426766.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, китай, сша, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, брикс, введение трампом пошлин на импорт