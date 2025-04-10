Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предрек борьбу за российский рынок после введения пошлин - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/poshliny-2010376807.html
Эксперт предрек борьбу за российский рынок после введения пошлин
Эксперт предрек борьбу за российский рынок после введения пошлин - РИА Новости, 10.04.2025
Эксперт предрек борьбу за российский рынок после введения пошлин
Торговые пошлины, введенные США, спровоцируют ожесточенную борьбу за российский рынок, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России", экономический эксперт РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:03:00+03:00
2025-04-10T07:03:00+03:00
экономика
сша
китай
вьетнам
олег николаев (политик)
дональд трамп
деловая россия
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005376817_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_ef55a47f3ddae9d595c17ca560237433.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Торговые пошлины, введенные США, спровоцируют ожесточенную борьбу за российский рынок, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России", экономический эксперт Олег Николаев. "Огромные потоки товаров из Китая, Вьетнама и других стран, которые десятилетиями работали на американского потребителя, будут искать новые рынки сбыта. В этой связи стоит ожидать ожесточенной борьбы за российский рынок", - сказал Николаев. По его словам, мир стоит на пороге масштабных экономических сдвигов, которые будут выражаться в формировании новых торговых альянсов, новых направлений торговых потоков и новых инвестиционных планов. "И похоже, что ВТО как глобальный институт печально идет вслед за ООН, куда-то за горизонт. Старые правила для всех больше не действуют, на ходу создаются новые", - сказал Николаев. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html
https://ria.ru/20250404/poshliny-2009256729.html
сша
китай
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005376817_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_b8bf9e66bab0bc76ceb5cc43a3065ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, китай, вьетнам, олег николаев (политик), дональд трамп, деловая россия, всемирная торговая организация (вто), оон, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Вьетнам, Олег Николаев (политик), Дональд Трамп, Деловая Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), ООН, Введение Трампом пошлин на импорт
Эксперт предрек борьбу за российский рынок после введения пошлин

Экономист Николаев: торговые пошлины США спровоцируют борьбу за российский рынок

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Водовзводную башню Московского Кремля
Вид на Водовзводную башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Водовзводную башню Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Торговые пошлины, введенные США, спровоцируют ожесточенную борьбу за российский рынок, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России", экономический эксперт Олег Николаев.
"Огромные потоки товаров из Китая, Вьетнама и других стран, которые десятилетиями работали на американского потребителя, будут искать новые рынки сбыта. В этой связи стоит ожидать ожесточенной борьбы за российский рынок", - сказал Николаев.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США
05:40
По его словам, мир стоит на пороге масштабных экономических сдвигов, которые будут выражаться в формировании новых торговых альянсов, новых направлений торговых потоков и новых инвестиционных планов. "И похоже, что ВТО как глобальный институт печально идет вслед за ООН, куда-то за горизонт. Старые правила для всех больше не действуют, на ходу создаются новые", - сказал Николаев.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Экономист назвал американские торговые пошлины троллингом Евросоюза
4 апреля, 08:47
 
ЭкономикаСШАКитайВьетнамОлег Николаев (политик)Дональд ТрампДеловая РоссияВсемирная торговая организация (ВТО)ООНВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала