https://ria.ru/20250410/poshliny-2010376807.html
Эксперт предрек борьбу за российский рынок после введения пошлин
Эксперт предрек борьбу за российский рынок после введения пошлин - РИА Новости, 10.04.2025
Эксперт предрек борьбу за российский рынок после введения пошлин
Торговые пошлины, введенные США, спровоцируют ожесточенную борьбу за российский рынок, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России", экономический эксперт РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:03:00+03:00
2025-04-10T07:03:00+03:00
2025-04-10T07:03:00+03:00
экономика
сша
китай
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олег николаев (политик)
дональд трамп
деловая россия
всемирная торговая организация (вто)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Торговые пошлины, введенные США, спровоцируют ожесточенную борьбу за российский рынок, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России", экономический эксперт Олег Николаев. "Огромные потоки товаров из Китая, Вьетнама и других стран, которые десятилетиями работали на американского потребителя, будут искать новые рынки сбыта. В этой связи стоит ожидать ожесточенной борьбы за российский рынок", - сказал Николаев. По его словам, мир стоит на пороге масштабных экономических сдвигов, которые будут выражаться в формировании новых торговых альянсов, новых направлений торговых потоков и новых инвестиционных планов. "И похоже, что ВТО как глобальный институт печально идет вслед за ООН, куда-то за горизонт. Старые правила для всех больше не действуют, на ходу создаются новые", - сказал Николаев. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, китай, вьетнам, олег николаев (политик), дональд трамп, деловая россия, всемирная торговая организация (вто), оон, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Вьетнам, Олег Николаев (политик), Дональд Трамп, Деловая Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), ООН, Введение Трампом пошлин на импорт
Эксперт предрек борьбу за российский рынок после введения пошлин
Экономист Николаев: торговые пошлины США спровоцируют борьбу за российский рынок