https://ria.ru/20250410/poshliny-2010367266.html

Лидеры СЕЛАК осудили санкции и пошлины США

Лидеры СЕЛАК осудили санкции и пошлины США - РИА Новости, 10.04.2025

Лидеры СЕЛАК осудили санкции и пошлины США

Главы и министры 33 латиноамериканских государств-членов регионального блока СЕЛАК по итогам IX саммита саммита в Гондурасе выступили с критикой политики... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T03:46:00+03:00

2025-04-10T03:46:00+03:00

2025-04-10T03:46:00+03:00

в мире

гондурас

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латинская америка

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селак

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МЕХИКО, 10 апр - РИА Новости. Главы и министры 33 латиноамериканских государств-членов регионального блока СЕЛАК по итогам IX саммита саммита в Гондурасе выступили с критикой политики Вашингтона, осудив односторонние санкции и пошлины, которые вводит администрация Дональда Трампа. "Главы государств и правительств ... подчеркивают полную актуальность объявления Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира... Точно так же они отвергают применение односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, включая ограничительные меры в отношении международной торговли", - говорится в проекте декларации саммита, который опубликовал МИД Гондураса. Участники однодневного саммита также заявили, что должность генерального секретаря ООН должен впервые в истории занять представитель их региона, отметив, что этот важный пост никогда не занимала женщина. Саммит в Тегусигальпе завершил период временного председательства Гондураса в организации, которое длилось около года. Полномочия нового председателя блока на период 2025-2026 были переданы Колумбии.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010354591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гондурас, вашингтон (штат), латинская америка, дональд трамп, селак, оон