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Лидеры СЕЛАК осудили санкции и пошлины США - РИА Новости, 10.04.2025
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03:46 10.04.2025
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Лидеры СЕЛАК осудили санкции и пошлины США
Лидеры СЕЛАК осудили санкции и пошлины США - РИА Новости, 10.04.2025
Лидеры СЕЛАК осудили санкции и пошлины США
Главы и министры 33 латиноамериканских государств-членов регионального блока СЕЛАК по итогам IX саммита саммита в Гондурасе выступили с критикой политики... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T03:46:00+03:00
2025-04-10T03:46:00+03:00
в мире
гондурас
вашингтон (штат)
латинская америка
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МЕХИКО, 10 апр - РИА Новости. Главы и министры 33 латиноамериканских государств-членов регионального блока СЕЛАК по итогам IX саммита саммита в Гондурасе выступили с критикой политики Вашингтона, осудив односторонние санкции и пошлины, которые вводит администрация Дональда Трампа. "Главы государств и правительств ... подчеркивают полную актуальность объявления Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира... Точно так же они отвергают применение односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, включая ограничительные меры в отношении международной торговли", - говорится в проекте декларации саммита, который опубликовал МИД Гондураса. Участники однодневного саммита также заявили, что должность генерального секретаря ООН должен впервые в истории занять представитель их региона, отметив, что этот важный пост никогда не занимала женщина. Саммит в Тегусигальпе завершил период временного председательства Гондураса в организации, которое длилось около года. Полномочия нового председателя блока на период 2025-2026 были переданы Колумбии.
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в мире, гондурас, вашингтон (штат), латинская америка, дональд трамп, селак, оон
В мире, Гондурас, Вашингтон (штат), Латинская Америка, Дональд Трамп, СЕЛАК, ООН
Лидеры СЕЛАК осудили санкции и пошлины США

Главы СЕЛАК осудили санкции и пошлины, вводимые администрацией Трампа

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 апр - РИА Новости. Главы и министры 33 латиноамериканских государств-членов регионального блока СЕЛАК по итогам IX саммита саммита в Гондурасе выступили с критикой политики Вашингтона, осудив односторонние санкции и пошлины, которые вводит администрация Дональда Трампа.
"Главы государств и правительств ... подчеркивают полную актуальность объявления Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира... Точно так же они отвергают применение односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, включая ограничительные меры в отношении международной торговли", - говорится в проекте декларации саммита, который опубликовал МИД Гондураса.
Участники однодневного саммита также заявили, что должность генерального секретаря ООН должен впервые в истории занять представитель их региона, отметив, что этот важный пост никогда не занимала женщина.
Саммит в Тегусигальпе завершил период временного председательства Гондураса в организации, которое длилось около года. Полномочия нового председателя блока на период 2025-2026 были переданы Колумбии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Вчера, 23:11
 
В миреГондурасВашингтон (штат)Латинская АмерикаДональд ТрампСЕЛАКООН
 
 
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