https://ria.ru/20250410/popov-2010467849.html

В Кремле воздержались от комментариев ситуации с генералом Поповым

В Кремле воздержались от комментариев ситуации с генералом Поповым - РИА Новости, 10.04.2025

В Кремле воздержались от комментариев ситуации с генералом Поповым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу возвращения экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:48:00+03:00

2025-04-10T13:48:00+03:00

2025-04-10T13:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

иван попов (генерал)

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883983194_0:51:2850:1654_1920x0_80_0_0_f5396a5fa8e229c68bd7670512f0c7cd.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу возвращения экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону специальной военной операции, поскольку речь идет о следственных действиях. Ранее адвокат Сергей Буйновский сообщал РИА Новости, что ходатайство проходящего по делу о хищениях генерала Попова, который попросил Тамбовский военный суд отправить его в зону проведения спецоперации, поддержано Минобороны РФ. "Поскольку идет речь о следственных действиях, мы традиционно ничего, связанного с этим, не комментируем", - сказал Песков. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Генералу предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и служебном подлоге. Он вину не признает. В мае 2024 года 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала, спустя два месяца его отпустили из-под стражи под домашний арест. Попова 28 февраля вновь отправили в СИЗО, его адвокат подал жалобу, которую будет рассматривать Второй западный окружной военный суд.

https://ria.ru/20250321/putin-2006441986.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, иван попов (генерал), дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), следственный комитет россии (ск рф)