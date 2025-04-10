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В Кремле воздержались от комментариев ситуации с генералом Поповым - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 10.04.2025 (обновлено: 13:55 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/popov-2010467849.html
В Кремле воздержались от комментариев ситуации с генералом Поповым
В Кремле воздержались от комментариев ситуации с генералом Поповым - РИА Новости, 10.04.2025
В Кремле воздержались от комментариев ситуации с генералом Поповым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу возвращения экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:48:00+03:00
2025-04-10T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
иван попов (генерал)
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу возвращения экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону специальной военной операции, поскольку речь идет о следственных действиях. Ранее адвокат Сергей Буйновский сообщал РИА Новости, что ходатайство проходящего по делу о хищениях генерала Попова, который попросил Тамбовский военный суд отправить его в зону проведения спецоперации, поддержано Минобороны РФ. "Поскольку идет речь о следственных действиях, мы традиционно ничего, связанного с этим, не комментируем", - сказал Песков. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Генералу предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и служебном подлоге. Он вину не признает. В мае 2024 года 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала, спустя два месяца его отпустили из-под стражи под домашний арест. Попова 28 февраля вновь отправили в СИЗО, его адвокат подал жалобу, которую будет рассматривать Второй западный окружной военный суд.
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запорожская область
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происшествия, запорожская область, иван попов (генерал), дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Следственный комитет России (СК РФ)
В Кремле воздержались от комментариев ситуации с генералом Поповым

Песков не стал комментировать возвращение генерала Попова в зону спецоперации

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Генерал-майор Иван Попов
Генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Генерал-майор Иван Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу возвращения экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону специальной военной операции, поскольку речь идет о следственных действиях.
Ранее адвокат Сергей Буйновский сообщал РИА Новости, что ходатайство проходящего по делу о хищениях генерала Попова, который попросил Тамбовский военный суд отправить его в зону проведения спецоперации, поддержано Минобороны РФ.
«
"Поскольку идет речь о следственных действиях, мы традиционно ничего, связанного с этим, не комментируем", - сказал Песков.
Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Генералу предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и служебном подлоге. Он вину не признает. В мае 2024 года 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала, спустя два месяца его отпустили из-под стражи под домашний арест. Попова 28 февраля вновь отправили в СИЗО, его адвокат подал жалобу, которую будет рассматривать Второй западный окружной военный суд.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьИван Попов (генерал)Дмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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