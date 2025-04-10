https://ria.ru/20250410/pomosch-2010534956.html

МВД поможет гражданину Узбекистана, участвовавшему в СВО

МВД поможет гражданину Узбекистана, участвовавшему в СВО - РИА Новости, 10.04.2025

МВД поможет гражданину Узбекистана, участвовавшему в СВО

МВД РФ приняло заявление о предоставлении российского гражданства узбекистанцу, участвовавшему в специальной военной операции, сообщила официальный... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:10:00+03:00

2025-04-10T17:10:00+03:00

2025-04-10T17:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

узбекистан

московская область (подмосковье)

ирина волк

марина ахмедова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896548491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6bd8ab7eb491e10da6ce9e06c9d6eb9.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. МВД РФ приняло заявление о предоставлении российского гражданства узбекистанцу, участвовавшему в специальной военной операции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, в ходе мониторинга полицейские выявили информацию об участнике СВО и гражданине Узбекистана, у которого возникли проблемы при урегулировании правового статуса на территории РФ. Кроме того, она сослалась на Telegram-канал главного редактора агентства "Регнум" Марины Ахмедовой, которая сообщила, что участник СВО из Узбекистана - 29-летний Кирилл Загородников. По ее словам, он сражался в рядах добровольческого отряда ВС РФ с начала 2024 года. В сентябре 2024-го молодой человек получил серьезное ранение, ему ампутировали руку и ногу. В декабре, сразу после выписки, Кирилл подал документы на получение российского гражданства и положенные за ранение выплаты. "Вместе с тем 11 марта 2025 года мои коллеги из управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Московской области приняли заявление о предоставлении данному гражданину временного убежища на территории Российской Федерации. МВД России и дальше будет оказывать максимальное содействие данному гражданину в вопросах приобретения российского гражданства", - подчеркнула Волк. Волк уточнила, что согласно действующему законодательству, заявления о приеме в гражданство РФ по упрощенной системе принимаются от иностранцев, заключивших контракт с Минобороны России на срок не менее одного года.

https://ria.ru/20250224/mvd-2001318840.html

россия

узбекистан

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, узбекистан, московская область (подмосковье), ирина волк, марина ахмедова