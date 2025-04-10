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Глава МИД Польши ждет ухудшения отношений между Россией и США - РИА Новости, 10.04.2025
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17:40 10.04.2025 (обновлено: 18:50 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/polsha-2010543581.html
Глава МИД Польши ждет ухудшения отношений между Россией и США
Глава МИД Польши ждет ухудшения отношений между Россией и США - РИА Новости, 10.04.2025
Глава МИД Польши ждет ухудшения отношений между Россией и США
США якобы могут изменить свою политику по отношению к России, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:40:00+03:00
2025-04-10T18:50:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
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радослав сикорский
дональд трамп
мид польши
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ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. США якобы могут изменить свою политику по отношению к России, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский. "Мои беседы с высокопоставленными официальными лицами США показывают, что терпение Соединенных Штатов не бесконечно", - сказал он в интервью трем зарубежным редакциям TVP: Biełsat, Vot Tak и Slawa TV. По словам министра, российские власти на переговорах с представителями американской администрации якобы пытаются выиграть время. "Но рано или поздно - возможно, в течение нескольких недель, - Соединенные Штаты изменят свою политику", - считает глава польского МИД. По его утверждению, это произойдет, так как Россия якобы не стремится к миру на Украине. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Вашингтон взял курс на нормализацию отношений с Россией. Стороны провели несколько раундов переговоров на разных уровнях. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010505973.html
https://ria.ru/20250318/politika-2005732773.html
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96
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, радослав сикорский, дональд трамп, мид польши
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Радослав Сикорский, Дональд Трамп, МИД Польши
Глава МИД Польши ждет ухудшения отношений между Россией и США

Сикорский: США могут изменить свою политику по отношению к России

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. США якобы могут изменить свою политику по отношению к России, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.
"Мои беседы с высокопоставленными официальными лицами США показывают, что терпение Соединенных Штатов не бесконечно", - сказал он в интервью трем зарубежным редакциям TVP: Biełsat, Vot Tak и Slawa TV.
Автомобиль делегации США заезжает на территорию генконсульства России в Стамбуле перед началом переговоров - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Стамбуле прошли российско-американские переговоры
Вчера, 15:38
По словам министра, российские власти на переговорах с представителями американской администрации якобы пытаются выиграть время. "Но рано или поздно - возможно, в течение нескольких недель, - Соединенные Штаты изменят свою политику", - считает глава польского МИД. По его утверждению, это произойдет, так как Россия якобы не стремится к миру на Украине.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Вашингтон взял курс на нормализацию отношений с Россией. Стороны провели несколько раундов переговоров на разных уровнях.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
"Империя зла". В Польше раскрыли, зачем Россия нужна США
18 марта, 15:35
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинРадослав СикорскийДональд ТрампМИД Польши
 
 
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