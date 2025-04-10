https://ria.ru/20250410/polsha-2010543581.html

Глава МИД Польши ждет ухудшения отношений между Россией и США

Глава МИД Польши ждет ухудшения отношений между Россией и США - РИА Новости, 10.04.2025

Глава МИД Польши ждет ухудшения отношений между Россией и США

США якобы могут изменить свою политику по отношению к России, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:40:00+03:00

2025-04-10T17:40:00+03:00

2025-04-10T18:50:00+03:00

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ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. США якобы могут изменить свою политику по отношению к России, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский. "Мои беседы с высокопоставленными официальными лицами США показывают, что терпение Соединенных Штатов не бесконечно", - сказал он в интервью трем зарубежным редакциям TVP: Biełsat, Vot Tak и Slawa TV. По словам министра, российские власти на переговорах с представителями американской администрации якобы пытаются выиграть время. "Но рано или поздно - возможно, в течение нескольких недель, - Соединенные Штаты изменят свою политику", - считает глава польского МИД. По его утверждению, это произойдет, так как Россия якобы не стремится к миру на Украине. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Вашингтон взял курс на нормализацию отношений с Россией. Стороны провели несколько раундов переговоров на разных уровнях. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250410/peregovory-2010505973.html

https://ria.ru/20250318/politika-2005732773.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, радослав сикорский, дональд трамп, мид польши