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Глава Минфина Польши оценил решение Трампа отложить введение пошлин - РИА Новости, 10.04.2025
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15:25 10.04.2025 (обновлено: 15:33 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/polsha-2010502363.html
Глава Минфина Польши оценил решение Трампа отложить введение пошлин
Глава Минфина Польши оценил решение Трампа отложить введение пошлин - РИА Новости, 10.04.2025
Глава Минфина Польши оценил решение Трампа отложить введение пошлин
Министр финансов Польши Анджей Доманьский назвал решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин на 90 дней первым правильным шагом. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:25:00+03:00
2025-04-10T15:33:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
польша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Министр финансов Польши Анджей Доманьский назвал решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин на 90 дней первым правильным шагом. "Администрация США откладывает вступление в силу более высоких специальных тарифных ставок на 90 дней - пошлины в размере 10% остаются. Первый правильный шаг к деэскалации", - написал Доманьский на платформе Х. "Меньше эмоций, больше внимания экономическому росту", - добавил он. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
https://ria.ru/20250410/otvet-2010463588.html
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экономика, цены на нефть, сша, польша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Цены на нефть, США, Польша, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Глава Минфина Польши оценил решение Трампа отложить введение пошлин

Доманьский назвал отсрочку введения пошлин на 90 дней правильным шагом

© Getty Images / NurPhoto/Andrzej IwanczukАнджей Доманьский
Анджей Доманьский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / NurPhoto/Andrzej Iwanczuk
Анджей Доманьский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Министр финансов Польши Анджей Доманьский назвал решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин на 90 дней первым правильным шагом.
"Администрация США откладывает вступление в силу более высоких специальных тарифных ставок на 90 дней - пошлины в размере 10% остаются. Первый правильный шаг к деэскалации", - написал Доманьский на платформе Х.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
ЕС приостанавливает введение контрмер на американские пошлины
Вчера, 13:35
"Меньше эмоций, больше внимания экономическому росту", - добавил он.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Премьер Польши выступил с призывом после решения Трампа
3 апреля, 08:19
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАПольшаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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