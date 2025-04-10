https://ria.ru/20250410/polsha-2010479437.html

В Польше продлили расследование смоленской авиакатастрофы

В Польше продлили расследование смоленской авиакатастрофы - РИА Новости, 10.04.2025

В Польше продлили расследование смоленской авиакатастрофы

Национальная прокуратура Польши продлила расследование смоленской авиакатастрофы до 31 декабря 2025 года, говорится в сообщении прокуратуры. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:17:00+03:00

2025-04-10T14:17:00+03:00

2025-04-10T14:17:00+03:00

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ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Национальная прокуратура Польши продлила расследование смоленской авиакатастрофы до 31 декабря 2025 года, говорится в сообщении прокуратуры. Десятого апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. На борту воздушного судна находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на мемориальные мероприятия в Катынь (урочище в 14 километрах к западу от Смоленска), чтобы отдать дань памяти польским офицерам, расстрелянным в 1940 году. "Расследование продлено до 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении. В прокуратуре напомнили, что расследование причин и хода Смоленской катастрофы было начато 10 апреля 2010 года постановлением Окружной военной прокуратуры в Варшаве. 21 марта 2016 года расследование было передано для дальнейшего проведения в следственную группу № 1 Национальной прокуратуры. "В сентябре 2024 года Национальная прокуратура получила заключение Международной группы экспертов объемом в несколько сотен страниц, подготовленное на английском языке. 17 сентября 2024 года прокурор вынес решение о назначении присяжных переводчиков для перевода заключения на польский язык. В связи с объемом документа — несколько сотен страниц, включая приложения, — и использованием специальной лексики (в области химии, медицины, авиации, инженерной и вычислительной математики, фотограмметрии и так далее) после предварительных консультаций с переводчиками срок завершения перевода был установлен на 31 марта 2025 года", - говорится в сообщении. "10 марта 2025 года Национальная прокуратура получила от переводчиков ходатайство об отсрочке срока выполнения перевода до 31 мая 2025 года. В обоснование ходатайства указывались сложный язык, специальная лексика и сложная тематика заключения, а также необходимость дополнительных консультаций специалистов. Прокурор удовлетворил запрос и установил новый срок для перевода заключения — 31 мая 2025 года", - добавили в прокуратуре. Там уточнили, что после получения перевода прокуроры следственной группы № 1 проведут анализ заключения "по форме и содержанию, прежде всего, для того, чтобы определить, является ли заключение полным, понятным и не противоречивым". В прокуратуре сообщили, что с начала расследования получено несколько сотен экспертных заключений различных специалистов. Кроме того, было опрошено более тысячи свидетелей. Материалы дела насчитывают около двух тысяч томов. Через год после трагедии Международный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Правительство Польши в 2015 году не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством Антония Мачеревича обвиняла в трагедии российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров. В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от обвинения России в крушении самолета. Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.

https://ria.ru/20250410/tusk-2010445333.html

https://ria.ru/20250401/polsha-2008631125.html

https://ria.ru/20250410/aviakatastrofa-2009965202.html

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