https://ria.ru/20250410/polk-2010449107.html

Шествие "Бессмертного полка" в России пройдет в смешанном формате

Шествие "Бессмертного полка" в России пройдет в смешанном формате - РИА Новости, 10.04.2025

Шествие "Бессмертного полка" в России пройдет в смешанном формате

Шествие "Бессмертного полка" в День Победы пройдет в смешанном формате: онлайн и в традиционном, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:55:00+03:00

2025-04-10T12:55:00+03:00

2025-04-10T13:47:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

бессмертный полк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787676331_0:98:2496:1502_1920x0_80_0_0_b6381a33aa29b1d41947fb99ad40168b.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в День Победы пройдет в смешанном формате: онлайн и в традиционном, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"."В этом году, в год 80-летия Победы, 9 мая 2025 года, "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном. Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие "Бессмертного полка" вновь украсит улицы и площади наших городов", — сказала она.По словам Цунаевой, шествие во всех регионах будет проводиться в один день — 9 мая, а время региональные власти будут определять самостоятельно в зависимости от часового пояса.Другой сопредседатель Центрального штаба Сергей Макаров обратил внимание на то, что для движения основополагающим фактором будет безопасность шествия."Чтобы создать атмосферу настоящего праздника, мы должны не только надеяться на органы правопорядка, на специальные службы, но и в первую очередь сами принять все меры для того, чтобы безопасность была настоящей, действенной", — сказал он.Макаров отметил, что "Бессмертный полк" — это прежде всего акция памяти."На сайте "Бессмертного полка" будут размещены рекомендации для участников шествия, которые необходимо будет выполнять в день проведения шествия", — добавил он.По словам Макарова, штаб вместе с ассоциацией ветеранов СВО предлагают такой формат акции, как "Бессмертный полк на передовой"."Бойцы специальной военной операции, которые сегодня сражаются с неонацизмом за нашу с вами свободу, смогут рассказать истории героев своей семьи. Мы все с вами знаем, что история государства нашего складывается из историй каждой семьи, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, и все это складывается в историю государства нашего для того, чтобы мы могли изучить, обобщить и в обязательном порядке передать эту историю подрастающему поколению. Так вот историю героев семьи участников специальной военной операции, мы предлагаем разместить их портреты (героев семьи. — Прим. ред.) у себя в пунктах временной дислокации, в блиндажах, на боевой технике и записать видеообращение к ветеранам Великой Отечественной войны, воевавших с нацизмом, и к своим родителям, родным и близким, которые ждут их дома и верят в нашу скорую, окончательную победу", — заключил сопредседатель штаба.В 2020 и 2021 годах организаторы акции были вынуждены перевести ее в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса. В 2022 году шествие прошло в традиционном виде, в нем приняли участие более 12 миллионов человек. В 2023 и 2024 годах акция в очном формате в Москве и некоторых регионах не проводилась по соображениям безопасности. Но для всех доступны внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.

https://ria.ru/20250402/shestvie-2008864539.html

https://ria.ru/20250407/putin-2009756721.html

https://ria.ru/20240501/aktsiya-1942712253.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, бессмертный полк