https://ria.ru/20250410/podrostok-2010470879.html

Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне

Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне - РИА Новости, 10.04.2025

Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне

Сообщения о демонстрации тела подростка на площади в Чечне поступали только из оппозиционных СМИ, российские власти на них не ориентируются, заявил... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:56:00+03:00

2025-04-10T13:56:00+03:00

2025-04-10T22:45:00+03:00

происшествия

россия

украина

дмитрий песков

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сообщения о демонстрации тела подростка на площади в Чечне поступали только из оппозиционных СМИ, российские власти на них не ориентируются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы, не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о напавшем на пост ДПС в Чечне.Во вторник региональное управление СК сообщило, что житель Ачхой-Мартана набросился с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, преступника ликвидировали ответным огнем. Один из полицейских погиб из-за полученных ранений. Позднее глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия злоумышленника координировал в том числе гражданин Украины.Накануне чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в спецрепортаже с совещания Кадырова показала фотографию 17-летнего напавшего. При этом несколько оппозиционных СМИ утверждали, что тело преступника якобы выставили на площади в Чечне.

https://ria.ru/20250409/kadyrov-2010149001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, украина, дмитрий песков, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф)