https://ria.ru/20250410/podrostok-2010470879.html
Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне
Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне - РИА Новости, 10.04.2025
Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне
Сообщения о демонстрации тела подростка на площади в Чечне поступали только из оппозиционных СМИ, российские власти на них не ориентируются, заявил... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:56:00+03:00
2025-04-10T13:56:00+03:00
2025-04-10T22:45:00+03:00
происшествия
россия
украина
дмитрий песков
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сообщения о демонстрации тела подростка на площади в Чечне поступали только из оппозиционных СМИ, российские власти на них не ориентируются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы, не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о напавшем на пост ДПС в Чечне.Во вторник региональное управление СК сообщило, что житель Ачхой-Мартана набросился с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, преступника ликвидировали ответным огнем. Один из полицейских погиб из-за полученных ранений. Позднее глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия злоумышленника координировал в том числе гражданин Украины.Накануне чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в спецрепортаже с совещания Кадырова показала фотографию 17-летнего напавшего. При этом несколько оппозиционных СМИ утверждали, что тело преступника якобы выставили на площади в Чечне.
https://ria.ru/20250409/kadyrov-2010149001.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, украина, дмитрий песков, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Следственный комитет России (СК РФ)
Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне
Песков назвал источники данных о демонстрации тела подростка в Чечне ненадежными