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Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне - РИА Новости, 10.04.2025
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13:56 10.04.2025 (обновлено: 22:45 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/podrostok-2010470879.html
Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне
Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне - РИА Новости, 10.04.2025
Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне
Сообщения о демонстрации тела подростка на площади в Чечне поступали только из оппозиционных СМИ, российские власти на них не ориентируются, заявил... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:56:00+03:00
2025-04-10T22:45:00+03:00
происшествия
россия
украина
дмитрий песков
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сообщения о демонстрации тела подростка на площади в Чечне поступали только из оппозиционных СМИ, российские власти на них не ориентируются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы, не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о напавшем на пост ДПС в Чечне.Во вторник региональное управление СК сообщило, что житель Ачхой-Мартана набросился с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, преступника ликвидировали ответным огнем. Один из полицейских погиб из-за полученных ранений. Позднее глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия злоумышленника координировал в том числе гражданин Украины.Накануне чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в спецрепортаже с совещания Кадырова показала фотографию 17-летнего напавшего. При этом несколько оппозиционных СМИ утверждали, что тело преступника якобы выставили на площади в Чечне.
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происшествия, россия, украина, дмитрий песков, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Следственный комитет России (СК РФ)
Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне

Песков назвал источники данных о демонстрации тела подростка в Чечне ненадежными

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сообщения о демонстрации тела подростка на площади в Чечне поступали только из оппозиционных СМИ, российские власти на них не ориентируются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы, не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о напавшем на пост ДПС в Чечне.
Во вторник региональное управление СК сообщило, что житель Ачхой-Мартана набросился с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, преступника ликвидировали ответным огнем. Один из полицейских погиб из-за полученных ранений. Позднее глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия злоумышленника координировал в том числе гражданин Украины.
Накануне чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в спецрепортаже с совещания Кадырова показала фотографию 17-летнего напавшего. При этом несколько оппозиционных СМИ утверждали, что тело преступника якобы выставили на площади в Чечне.
Работа СК России на месте атаки на пост ДПС в Ачхой-Мартане в Чечне. 8 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Кадыров призвал выдворить из Чечни родных тех, кто атаковал пост ДПС
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ПроисшествияРоссияУкраинаДмитрий ПесковРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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