https://ria.ru/20250410/podpole-2010573004.html

Подполье сообщило об ударах по военной базе в Киевской области

Подполье сообщило об ударах по военной базе в Киевской области - РИА Новости, 10.04.2025

Подполье сообщило об ударах по военной базе в Киевской области

В Киевской области нанесли удары по военной базе и цеху с продукцией для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T19:36:00+03:00

2025-04-10T19:36:00+03:00

2025-04-10T20:00:00+03:00

киевская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

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безопасность

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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. В Киевской области нанесли удары по военной базе и цеху с продукцией для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Киев — прилеты пошли. <...> Прилет в Вышгородский район — в направлении Старых Петровцев. Сообщают, что удар был рядом с дачным кооперативом "Днепр" по военной базе. Там даже есть летний кинотеатр. Прилет в Броварском районе — по цеху с военной продукцией", — сказал собеседник агентства.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 17:08 мск в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги, чуть ранее его также запустили в области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250409/dnepropetrovsk-2010318552.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киевская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина, вооруженные силы рф, безопасность, дмитрий песков