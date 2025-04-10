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Подполье сообщило об ударах по военной базе в Киевской области - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 10.04.2025 (обновлено: 20:00 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/podpole-2010573004.html
Подполье сообщило об ударах по военной базе в Киевской области
Подполье сообщило об ударах по военной базе в Киевской области - РИА Новости, 10.04.2025
Подполье сообщило об ударах по военной базе в Киевской области
В Киевской области нанесли удары по военной базе и цеху с продукцией для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:36:00+03:00
2025-04-10T20:00:00+03:00
киевская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
украина
вооруженные силы рф
безопасность
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. В Киевской области нанесли удары по военной базе и цеху с продукцией для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Киев — прилеты пошли. &lt;...&gt; Прилет в Вышгородский район — в направлении Старых Петровцев. Сообщают, что удар был рядом с дачным кооперативом "Днепр" по военной базе. Там даже есть летний кинотеатр. Прилет в Броварском районе — по цеху с военной продукцией", — сказал собеседник агентства.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 17:08 мск в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги, чуть ранее его также запустили в области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250409/dnepropetrovsk-2010318552.html
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киевская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина, вооруженные силы рф, безопасность, дмитрий песков
Киевская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударах по военной базе в Киевской области

Лебедев сообщил об ударах по военной базе и цеху в Киевской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120-миллиметрового миномета
Боевая работа расчета 120-миллиметрового миномета - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 120-миллиметрового миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. В Киевской области нанесли удары по военной базе и цеху с продукцией для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Киев — прилеты пошли. <...> Прилет в Вышгородский район — в направлении Старых Петровцев. Сообщают, что удар был рядом с дачным кооперативом "Днепр" по военной базе. Там даже есть летний кинотеатр. Прилет в Броварском районе — по цеху с военной продукцией", — сказал собеседник агентства.
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По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 17:08 мск в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги, чуть ранее его также запустили в области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевУкраинаВооруженные силы РФБезопасностьДмитрий Песков
 
 
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