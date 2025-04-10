Более 2 тысяч мероприятий в честь космоса пройдут в библиотеках Подмосковья
Свыше 2 тысяч мероприятий организуют в библиотеках Подмосковья в честь космоса
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 2 тысяч мероприятий в рамках акции "Космическое Подмосковье" пройдет в библиотеках 56 округов региона в течение апреля, они приурочены ко Дню космонавтики, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Так, в Московской губернской универсальной библиотеке состоятся космические викторины для школьников, посвященные вселенной, астрономии и космическим исследованиям. Участвуя в викторине, дети в игровой форме расширяют кругозор, развивают внимание, наблюдательность, память, учатся взаимодействовать друг с другом.
В Центральной библиотеке городского округа Краснознаменск до 17 апреля будет открыта книжная выставка "Покорители Космоса". Экспозиция познакомит читателей с историей освоения космоса, с именами ученых, конструкторов и космонавтов. Книги, представленные на выставке, помогут расширить границы знаний в области астрономии, космонавтики и авиации.
До 30 апреля в библиотеке "Дачная" МУК "ЦБ им. С. Есенина" городского округа Люберцы будет открыта выставочная экспозиция советского конструктора космических систем связи и управления стратегическими силами, генерал-лейтенанта, доктора технических наук Ивана Мещерякова "И на Земле, и в Космосе!".
Умная библиотека в Химках приглашает школьные классы на тематическую экскурсию "Аэрокосмическая история города Химки". Лекцию проведет Владислав Соловей — член Международной академии космонавтики. С ним ребята обсудят общие вопросы космонавтики и узнают, почему Химки стали важным центром космической деятельности в Советском Союзе.
Также многие другие библиотеки будут проводить мероприятия в течение всего апреля, посвященные космосу.