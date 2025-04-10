https://ria.ru/20250410/podmoskove-2010542200.html

Более 2 тысяч мероприятий в честь космоса пройдут в библиотеках Подмосковья

Более 2 тысяч мероприятий в честь космоса пройдут в библиотеках Подмосковья - РИА Новости, 10.04.2025

Более 2 тысяч мероприятий в честь космоса пройдут в библиотеках Подмосковья

Более 2 тысяч мероприятий в рамках акции "Космическое Подмосковье" пройдет в библиотеках 56 округов региона в течение апреля, они приурочены ко Дню... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:31:00+03:00

2025-04-10T17:31:00+03:00

2025-04-10T17:31:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

краснознаменск

люберцы

владислав соловьев

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 2 тысяч мероприятий в рамках акции "Космическое Подмосковье" пройдет в библиотеках 56 округов региона в течение апреля, они приурочены ко Дню космонавтики, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Так, в Московской губернской универсальной библиотеке состоятся космические викторины для школьников, посвященные вселенной, астрономии и космическим исследованиям. Участвуя в викторине, дети в игровой форме расширяют кругозор, развивают внимание, наблюдательность, память, учатся взаимодействовать друг с другом. В Центральной библиотеке городского округа Краснознаменск до 17 апреля будет открыта книжная выставка "Покорители Космоса". Экспозиция познакомит читателей с историей освоения космоса, с именами ученых, конструкторов и космонавтов. Книги, представленные на выставке, помогут расширить границы знаний в области астрономии, космонавтики и авиации. До 30 апреля в библиотеке "Дачная" МУК "ЦБ им. С. Есенина" городского округа Люберцы будет открыта выставочная экспозиция советского конструктора космических систем связи и управления стратегическими силами, генерал-лейтенанта, доктора технических наук Ивана Мещерякова "И на Земле, и в Космосе!". Умная библиотека в Химках приглашает школьные классы на тематическую экскурсию "Аэрокосмическая история города Химки". Лекцию проведет Владислав Соловей — член Международной академии космонавтики. С ним ребята обсудят общие вопросы космонавтики и узнают, почему Химки стали важным центром космической деятельности в Советском Союзе. Также многие другие библиотеки будут проводить мероприятия в течение всего апреля, посвященные космосу.

https://ria.ru/20250410/vorobev-2010514198.html

https://ria.ru/20250410/podmoskove-2010513777.html

московская область (подмосковье)

краснознаменск

люберцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), краснознаменск, люберцы, владислав соловьев