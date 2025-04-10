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"Разговоры о важном" 5 мая посвятят Дню Победы - РИА Новости, 10.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:25 10.04.2025 (обновлено: 13:27 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/pobeda-2010456956.html
"Разговоры о важном" 5 мая посвятят Дню Победы
"Разговоры о важном" 5 мая посвятят Дню Победы - РИА Новости, 10.04.2025
"Разговоры о важном" 5 мая посвятят Дню Победы
Школьный урок "Разговоры о важном" 5 мая будет посвящен Победе в Великой Отечественной войне, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:25:00+03:00
2025-04-10T13:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
сергей кравцов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Школьный урок "Разговоры о важном" 5 мая будет посвящен Победе в Великой Отечественной войне, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Пятого мая во всех школах нашей страны проведем урок "Разговоры о важном", посвященный Великой Победе", - сказал Кравцов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Кроме того, в образовательных учреждениях страны пройдут акции, посвященные дню героев Отечества.
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общество, россия, сергей кравцов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Сергей Кравцов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Разговоры о важном" 5 мая посвятят Дню Победы

Кравцов: урок "Разговоры о важном" 5 мая будет посвящен Победе в ВОВ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУченик во время общения на патриотические темы в рамках акции "Разговоры о важном"
Ученик во время общения на патриотические темы в рамках акции Разговоры о важном - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Ученик во время общения на патриотические темы в рамках акции "Разговоры о важном". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Школьный урок "Разговоры о важном" 5 мая будет посвящен Победе в Великой Отечественной войне, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Пятого мая во всех школах нашей страны проведем урок "Разговоры о важном", посвященный Великой Победе", - сказал Кравцов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Кроме того, в образовательных учреждениях страны пройдут акции, посвященные дню героев Отечества.
Министр просвещения Сергей Кравцов на всемирной школьной олимпиаде Великая Победа в школе № 281 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Кравцов дал старт всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа"
27 февраля, 11:51
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияСергей Кравцов80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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