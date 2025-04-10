https://ria.ru/20250410/pobeda-2010456956.html

"Разговоры о важном" 5 мая посвятят Дню Победы

"Разговоры о важном" 5 мая посвятят Дню Победы - РИА Новости, 10.04.2025

"Разговоры о важном" 5 мая посвятят Дню Победы

Школьный урок "Разговоры о важном" 5 мая будет посвящен Победе в Великой Отечественной войне, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:25:00+03:00

2025-04-10T13:25:00+03:00

2025-04-10T13:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

сергей кравцов

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969152573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c848f712e07752c829cb0987bd31678.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Школьный урок "Разговоры о важном" 5 мая будет посвящен Победе в Великой Отечественной войне, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Пятого мая во всех школах нашей страны проведем урок "Разговоры о важном", посвященный Великой Победе", - сказал Кравцов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Кроме того, в образовательных учреждениях страны пройдут акции, посвященные дню героев Отечества.

https://ria.ru/20250227/kravtsov-2001903461.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей кравцов, 80-летие победы в великой отечественной войне