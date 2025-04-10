https://ria.ru/20250410/pobeda-2010456956.html
"Разговоры о важном" 5 мая посвятят Дню Победы
"Разговоры о важном" 5 мая посвятят Дню Победы - РИА Новости, 10.04.2025
"Разговоры о важном" 5 мая посвятят Дню Победы
Школьный урок "Разговоры о важном" 5 мая будет посвящен Победе в Великой Отечественной войне, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:25:00+03:00
2025-04-10T13:25:00+03:00
2025-04-10T13:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
сергей кравцов
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969152573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c848f712e07752c829cb0987bd31678.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Школьный урок "Разговоры о важном" 5 мая будет посвящен Победе в Великой Отечественной войне, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Пятого мая во всех школах нашей страны проведем урок "Разговоры о важном", посвященный Великой Победе", - сказал Кравцов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Кроме того, в образовательных учреждениях страны пройдут акции, посвященные дню героев Отечества.
https://ria.ru/20250227/kravtsov-2001903461.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969152573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12914b7d4ecf66ea5a651f31c1cef8f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Сергей Кравцов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Разговоры о важном" 5 мая посвятят Дню Победы
Кравцов: урок "Разговоры о важном" 5 мая будет посвящен Победе в ВОВ