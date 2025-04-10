https://ria.ru/20250410/pobeda-2010397597.html

В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая

В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая - РИА Новости, 10.04.2025

В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая

Празднование Дня Победы в Киргизии перенесут на 8 мая из-за предстоящего 9 мая визита президента республики Садыра Жапарова в Москву, куда его пригласили на... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:00:00+03:00

2025-04-10T10:00:00+03:00

2025-04-10T10:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

киргизия

москва

садыр жапаров

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010409770_0:204:1231:896_1920x0_80_0_0_facc8430c1e4b6ad9764a05bd0df093e.jpg

БИШКЕК, 10 апр – РИА Новости. Празднование Дня Победы в Киргизии перенесут на 8 мая из-за предстоящего 9 мая визита президента республики Садыра Жапарова в Москву, куда его пригласили на парад Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов. “Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая”, - заявил пресс-секретарь. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. Ранее он всегда отмечался 9 мая.

https://ria.ru/20250225/bishkek-2001553342.html

киргизия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, москва, садыр жапаров, 80-летие победы в великой отечественной войне