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В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая - РИА Новости, 10.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:00 10.04.2025 (обновлено: 10:26 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/pobeda-2010397597.html
В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая
В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая - РИА Новости, 10.04.2025
В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая
Празднование Дня Победы в Киргизии перенесут на 8 мая из-за предстоящего 9 мая визита президента республики Садыра Жапарова в Москву, куда его пригласили на... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:00:00+03:00
2025-04-10T10:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
киргизия
москва
садыр жапаров
80-летие победы в великой отечественной войне
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БИШКЕК, 10 апр – РИА Новости. Празднование Дня Победы в Киргизии перенесут на 8 мая из-за предстоящего 9 мая визита президента республики Садыра Жапарова в Москву, куда его пригласили на парад Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов. “Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая”, - заявил пресс-секретарь. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. Ранее он всегда отмечался 9 мая.
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в мире, киргизия, москва, садыр жапаров, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Киргизия, Москва, Садыр Жапаров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая

В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая из-за визита Жапарова в РФ

© Sputnik / Табылды КадырбековУчастники шествия "Бессмертный полк" в Бишкеке
Участники шествия Бессмертный полк в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Участники шествия "Бессмертный полк" в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 10 апр – РИА Новости. Празднование Дня Победы в Киргизии перенесут на 8 мая из-за предстоящего 9 мая визита президента республики Садыра Жапарова в Москву, куда его пригласили на парад Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.
“Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая”, - заявил пресс-секретарь.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. Ранее он всегда отмечался 9 мая.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКиргизияМоскваСадыр Жапаров80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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