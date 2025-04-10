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В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая
В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая - РИА Новости, 10.04.2025
В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая
Празднование Дня Победы в Киргизии перенесут на 8 мая из-за предстоящего 9 мая визита президента республики Садыра Жапарова в Москву, куда его пригласили на... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:00:00+03:00
2025-04-10T10:00:00+03:00
2025-04-10T10:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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киргизия
москва
садыр жапаров
80-летие победы в великой отечественной войне
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БИШКЕК, 10 апр – РИА Новости. Празднование Дня Победы в Киргизии перенесут на 8 мая из-за предстоящего 9 мая визита президента республики Садыра Жапарова в Москву, куда его пригласили на парад Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов. “Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая”, - заявил пресс-секретарь. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. Ранее он всегда отмечался 9 мая.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Киргизия, Москва, Садыр Жапаров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая
В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая из-за визита Жапарова в РФ