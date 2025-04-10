https://ria.ru/20250410/petrov-2010577646.html

Петров не успел сообщить родным о своем обмене

Петров не успел сообщить родным о своем обмене - РИА Новости, 10.04.2025

Петров не успел сообщить родным о своем обмене

Россиянин Артур Петров, задержанный на Кипре по запросу США и обменянный на осуждённую за госизмену Ксению Карелину, не успел сообщить родным о том, что... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T20:30:00+03:00

2025-04-10T20:30:00+03:00

2025-04-10T20:30:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Россиянин Артур Петров, задержанный на Кипре по запросу США и обменянный на осуждённую за госизмену Ксению Карелину, не успел сообщить родным о том, что возвращается домой, рассказал он в видеоролике, опубликованном ФСБ России. "Не успел оповестить родных. Внезапно позвали на суд, и из суда уже увезли в Вашингтон, и оттуда сразу на самолёт… Очень хочу домой", - сказал Петров на видео. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html

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Кадры с вернувшимся в Россию из США Артуром Петровым Вернувшийся в Россию из США Артур Петров рассказал, что не успел оповестить родных о своем возвращении и что очень хочет домой. ФСБ публикует кадры с россиянином из самолета. 2025-04-10T20:30 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сша, кипр, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, оаэ