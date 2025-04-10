https://ria.ru/20250410/petrov-2010577646.html
Петров не успел сообщить родным о своем обмене
Петров не успел сообщить родным о своем обмене - РИА Новости, 10.04.2025
Петров не успел сообщить родным о своем обмене
Россиянин Артур Петров, задержанный на Кипре по запросу США и обменянный на осуждённую за госизмену Ксению Карелину, не успел сообщить родным о том, что... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:30:00+03:00
2025-04-10T20:30:00+03:00
2025-04-10T20:30:00+03:00
сша
кипр
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010577337_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_897543750cb7f64a4914a22424cbe76c.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Россиянин Артур Петров, задержанный на Кипре по запросу США и обменянный на осуждённую за госизмену Ксению Карелину, не успел сообщить родным о том, что возвращается домой, рассказал он в видеоролике, опубликованном ФСБ России. "Не успел оповестить родных. Внезапно позвали на суд, и из суда уже увезли в Вашингтон, и оттуда сразу на самолёт… Очень хочу домой", - сказал Петров на видео. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html
сша
кипр
россия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010577337_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_186a04250f8da03b00d7647efb287295.jpg
Кадры с вернувшимся в Россию из США Артуром Петровым
Вернувшийся в Россию из США Артур Петров рассказал, что не успел оповестить родных о своем возвращении и что очень хочет домой.
ФСБ публикует кадры с россиянином из самолета.
2025-04-10T20:30
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, кипр, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, оаэ
США, Кипр, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, ОАЭ
Петров не успел сообщить родным о своем обмене
Обменянный на гражданку США Карелину Петров не успел сообщить о возвращении