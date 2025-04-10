https://ria.ru/20250410/peskov-2010455575.html

Песков оценил слова Зеленского про Китай

Песков оценил слова Зеленского про Китай - РИА Новости, 10.04.2025

Песков оценил слова Зеленского про Китай

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы пытается втянуть Китайскую Народную Республику в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:18:00+03:00

2025-04-10T13:18:00+03:00

2025-04-10T13:48:00+03:00

китай

россия

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вооруженные силы украины

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дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы пытается втянуть Китайскую Народную Республику в конфликт на Украине, заявил, что Китай всегда занимал взвешенную позицию.Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Зеленского о том, что якобы Москва втягивает Китай в российско-украинский конфликт."Это не так. Китай занимает взвешенную позицию. Китай - это наш стратегический партнер, друг, товарищ. И Китай всегда занимал весьма взвешенную позицию, поэтому Зеленский не прав", - сказал Песков.Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Позже в ходе выступления перед украинской прессой Зеленский заявил, что Украина собирает информацию о китайских военнослужащих, и считает, "что их намного больше". Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах на Украине.Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества". При этом он сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме".

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010450554.html

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китай, россия, украина, в мире, вооруженные силы украины, андрей сибига, дмитрий песков, владимир зеленский