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Песков оценил слова Зеленского про Китай - РИА Новости, 10.04.2025
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13:18 10.04.2025 (обновлено: 13:48 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peskov-2010455575.html
Песков оценил слова Зеленского про Китай
Песков оценил слова Зеленского про Китай - РИА Новости, 10.04.2025
Песков оценил слова Зеленского про Китай
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы пытается втянуть Китайскую Народную Республику в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:18:00+03:00
2025-04-10T13:48:00+03:00
китай
россия
украина
в мире
вооруженные силы украины
андрей сибига
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы пытается втянуть Китайскую Народную Республику в конфликт на Украине, заявил, что Китай всегда занимал взвешенную позицию.Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Зеленского о том, что якобы Москва втягивает Китай в российско-украинский конфликт."Это не так. Китай занимает взвешенную позицию. Китай - это наш стратегический партнер, друг, товарищ. И Китай всегда занимал весьма взвешенную позицию, поэтому Зеленский не прав", - сказал Песков.Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Позже в ходе выступления перед украинской прессой Зеленский заявил, что Украина собирает информацию о китайских военнослужащих, и считает, "что их намного больше". Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах на Украине.Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества". При этом он сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме".
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китай, россия, украина, в мире, вооруженные силы украины, андрей сибига, дмитрий песков, владимир зеленский
Китай, Россия, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Андрей Сибига, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Песков оценил слова Зеленского про Китай

Песков: Китай всегда занимал взвешенную позицию по Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы пытается втянуть Китайскую Народную Республику в конфликт на Украине, заявил, что Китай всегда занимал взвешенную позицию.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Зеленского о том, что якобы Москва втягивает Китай в российско-украинский конфликт.
"Это не так. Китай занимает взвешенную позицию. Китай - это наш стратегический партнер, друг, товарищ. И Китай всегда занимал весьма взвешенную позицию, поэтому Зеленский не прав", - сказал Песков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Позже в ходе выступления перед украинской прессой Зеленский заявил, что Украина собирает информацию о китайских военнослужащих, и считает, "что их намного больше". Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах на Украине.
Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества". При этом он сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме".
Флаги КНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Китай призвал Киев не делать безответственных заявлений о "солдатах КНР"
13:05
 
КитайРоссияУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныАндрей СибигаДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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