Тему Украины на переговорах в Стамбуле не поднимали, сообщил Песков
Песков: тему Украины на переговорах России и США в Стамбуле не поднимали
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тему Украины на российско-американских переговорах в Стамбуле не поднимали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Тема украинского регулирования не обсуждается на этих переговорах", — сказал представитель Кремля.
Встреча касается исключительно нормализации дипотношений стран, временных рамок по консультациям делегаций нет, добавил Песков.
Переговоры начались в российском генконсульстве в 10:00 утра. Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств стран.
Как рассказал РИА Новости источник, к 12:00 стороны обсудили уже значительную часть повестки.
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Возобновление диалога
Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.