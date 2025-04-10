https://ria.ru/20250410/peskov-2010455024.html

Тему Украины на переговорах в Стамбуле не поднимали, сообщил Песков

Тему Украины на переговорах в Стамбуле не поднимали, сообщил Песков - РИА Новости, 10.04.2025

Тему Украины на переговорах в Стамбуле не поднимали, сообщил Песков

Тему Украины на российско-американских переговорах в Стамбуле не поднимали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:17:00+03:00

2025-04-10T13:17:00+03:00

2025-04-10T13:48:00+03:00

россия

стамбул

украина

дмитрий песков

в мире

александр дарчиев

владимир путин

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тему Украины на российско-американских переговорах в Стамбуле не поднимали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Тема украинского регулирования не обсуждается на этих переговорах", — сказал представитель Кремля.Встреча касается исключительно нормализации дипотношений стран, временных рамок по консультациям делегаций нет, добавил Песков.Переговоры начались в российском генконсульстве в 10:00 утра. Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств стран.Как рассказал РИА Новости источник, к 12:00 стороны обсудили уже значительную часть повестки.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.

https://ria.ru/20250409/vstrecha-2010277291.html

https://ria.ru/20250404/ssha-2009138101.html

https://ria.ru/20250401/rossiya-2008649958.html

россия

стамбул

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стамбул, украина, дмитрий песков, в мире, александр дарчиев, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, сша