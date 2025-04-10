Рейтинг@Mail.ru
Тему Украины на переговорах в Стамбуле не поднимали, сообщил Песков - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 10.04.2025 (обновлено: 13:48 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peskov-2010455024.html
Тему Украины на переговорах в Стамбуле не поднимали, сообщил Песков
Тему Украины на переговорах в Стамбуле не поднимали, сообщил Песков - РИА Новости, 10.04.2025
Тему Украины на переговорах в Стамбуле не поднимали, сообщил Песков
Тему Украины на российско-американских переговорах в Стамбуле не поднимали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:17:00+03:00
2025-04-10T13:48:00+03:00
россия
стамбул
украина
дмитрий песков
в мире
александр дарчиев
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тему Украины на российско-американских переговорах в Стамбуле не поднимали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Тема украинского регулирования не обсуждается на этих переговорах", — сказал представитель Кремля.Встреча касается исключительно нормализации дипотношений стран, временных рамок по консультациям делегаций нет, добавил Песков.Переговоры начались в российском генконсульстве в 10:00 утра. Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств стран.Как рассказал РИА Новости источник, к 12:00 стороны обсудили уже значительную часть повестки.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
https://ria.ru/20250409/vstrecha-2010277291.html
https://ria.ru/20250404/ssha-2009138101.html
https://ria.ru/20250401/rossiya-2008649958.html
россия
стамбул
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, украина, дмитрий песков, в мире, александр дарчиев, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, сша
Россия, Стамбул, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Александр Дарчиев, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, США
Тему Украины на переговорах в Стамбуле не поднимали, сообщил Песков

Песков: тему Украины на переговорах России и США в Стамбуле не поднимали

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тему Украины на российско-американских переговорах в Стамбуле не поднимали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Тема украинского регулирования не обсуждается на этих переговорах", — сказал представитель Кремля.
Посол России в США Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Дарчиев раскрыл детали предстоящих переговоров с США в Стамбуле
Вчера, 16:02
Встреча касается исключительно нормализации дипотношений стран, временных рамок по консультациям делегаций нет, добавил Песков.
Переговоры начались в российском генконсульстве в 10:00 утра. Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств стран.
Как рассказал РИА Новости источник, к 12:00 стороны обсудили уже значительную часть повестки.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
"От любви до ненависти". Трамп изменил подход к России
4 апреля, 08:00

Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Россия не может принимать предложения США как есть, заявил Рябков
1 апреля, 14:23
 
РоссияСтамбулУкраинаДмитрий ПесковВ миреАлександр ДарчиевВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала