https://ria.ru/20250410/peskov-2010454720.html
В Кремле воздержались от комментариев по обмену Петрова и Карелиной
В Кремле воздержались от комментариев по обмену Петрова и Карелиной - РИА Новости, 10.04.2025
В Кремле воздержались от комментариев по обмену Петрова и Карелиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение ФСБ об обмене россиянина Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:16:00+03:00
2025-04-10T13:16:00+03:00
2025-04-10T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение ФСБ об обмене россиянина Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину. Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. "Я пока не комментирую эту информацию никак", - сказал Песков журналистам. -0-
https://ria.ru/20250410/rossiya-2010431005.html
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россия, сша, кипр, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Кипр, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
В Кремле воздержались от комментариев по обмену Петрова и Карелиной
Песков не стал комментировать сообщение об обмене Петрова на Карелину