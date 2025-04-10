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В Кремле воздержались от комментариев по обмену Петрова и Карелиной - РИА Новости, 10.04.2025
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13:16 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/peskov-2010454720.html
В Кремле воздержались от комментариев по обмену Петрова и Карелиной
В Кремле воздержались от комментариев по обмену Петрова и Карелиной - РИА Новости, 10.04.2025
В Кремле воздержались от комментариев по обмену Петрова и Карелиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение ФСБ об обмене россиянина Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:16:00+03:00
2025-04-10T13:16:00+03:00
россия
сша
кипр
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение ФСБ об обмене россиянина Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину. Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. "Я пока не комментирую эту информацию никак", - сказал Песков журналистам. -0-
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россия, сша, кипр, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Кипр, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
В Кремле воздержались от комментариев по обмену Петрова и Карелиной

Песков не стал комментировать сообщение об обмене Петрова на Карелину

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение ФСБ об обмене россиянина Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину.
Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину.
"Я пока не комментирую эту информацию никак", - сказал Песков журналистам. -0-
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Россия и США провели обмен заключенными
11:40
 
РоссияСШАКипрДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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