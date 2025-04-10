https://ria.ru/20250410/perspektivy-2010383496.html

Россия и Аргентина имеют перспективы для сотрудничества, заявил Кондратенко

Россия и Аргентина имеют перспективы для сотрудничества, заявил Кондратенко - РИА Новости, 10.04.2025

Россия и Аргентина имеют перспективы для сотрудничества, заявил Кондратенко

Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества в сфере гидроэнергетики и добычи лития, сообщил РИА Новости торгпред РФ Виталий... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T08:39:00+03:00

2025-04-10T08:39:00+03:00

2025-04-10T08:39:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр - РИА Новости. Россия и Аргентина имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества в сфере гидроэнергетики и добычи лития, сообщил РИА Новости торгпред РФ Виталий Кондратенко. "У нас очень хорошие перспективы для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. Основные из них — это возобновляемая энергетика, гидроэнергетика, горнодобывающая промышленность, я имею в виду добычу редкоземельных элементов. Литий является очень интересным для российских компаний", - сказал он. В среду в Русском доме в Буэнос-Айресе состоялось заседание Делового совета России и Аргентины. По словам торгпреда, хорошие возможности для взаимодействия есть и в сфере сельскохозяйственного машиностроения. "Перспективы есть, но все зависит от готовности наших компаний. Несмотря на некоторые трудности с транспортировкой и логистическими цепочками, бизнес ищет пути", - отметил торгпред. Кондратенко добавил, что есть интерес к работе с Россией у аргентинских предпринимателей из различных провинций, таких как Санта-Фе, Чубут, Неукен, Рио-Негро, Сальта, Мендоса и Огненная Земля.

https://ria.ru/20250410/torgovlya-2010381887.html

https://ria.ru/20250403/argentina-2009015537.html

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аргентина

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россия, аргентина, буэнос-айрес (город), в мире