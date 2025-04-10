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В Магаданской области закрыли единственную ледовую переправу - РИА Новости, 10.04.2025
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08:58 10.04.2025 (обновлено: 11:46 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/pereprava-2010384905.html
В Магаданской области закрыли единственную ледовую переправу
В Магаданской области закрыли единственную ледовую переправу - РИА Новости, 10.04.2025
В Магаданской области закрыли единственную ледовую переправу
Дорожники в четверг закрыли единственную в Магаданской области ледовую переправу, ведущую в села колымского Заречья до начала летней навигации, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T08:58:00+03:00
2025-04-10T11:46:00+03:00
общество
магаданская область
россия
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МАГАДАН, 10 апр - РИА Новости. Дорожники в четверг закрыли единственную в Магаданской области ледовую переправу, ведущую в села колымского Заречья до начала летней навигации, сообщает ГУМЧС России по региону. Переправа через реку Яна расположена на автодороге Магадан-Балаганное-Талон. Дважды в год ее закрывают: в ноябре паромную, в апреле-начале мая ледовую. К этому периоду власти тщательного готовятся: завозят в села Заречья Тауйск, Балаганное и Талон продукты питания, медикаменты и топливо. "Из-за выхода воды на лед ледовая переправа через реку Яна закрыта до начала навигации. Выезжать на переправу после прекращения ее работы опасно! Высока угроза провала людей и техники под лед", - говорится в сообщении.
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общество, магаданская область, россия
Общество, Магаданская область, Россия
В Магаданской области закрыли единственную ледовую переправу

Ледовую переправу через реку Яна закрыли в Магаданской области

© Фото : МЧС Магаданской области/TelegramДорожники закрыли ледовую переправу, ведущую в села колымского Заречья в Магаданской области
Дорожники закрыли ледовую переправу, ведущую в села колымского Заречья в Магаданской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : МЧС Магаданской области/Telegram
Дорожники закрыли ледовую переправу, ведущую в села колымского Заречья в Магаданской области
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МАГАДАН, 10 апр - РИА Новости. Дорожники в четверг закрыли единственную в Магаданской области ледовую переправу, ведущую в села колымского Заречья до начала летней навигации, сообщает ГУМЧС России по региону.
Переправа через реку Яна расположена на автодороге Магадан-Балаганное-Талон. Дважды в год ее закрывают: в ноябре паромную, в апреле-начале мая ледовую. К этому периоду власти тщательного готовятся: завозят в села Заречья Тауйск, Балаганное и Талон продукты питания, медикаменты и топливо.
"Из-за выхода воды на лед ледовая переправа через реку Яна закрыта до начала навигации. Выезжать на переправу после прекращения ее работы опасно! Высока угроза провала людей и техники под лед", - говорится в сообщении.
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