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Каллас не исключила обсуждение переноса подготовки военных ВСУ на Украину

Каллас не исключила обсуждение переноса подготовки военных ВСУ на Украину - РИА Новости, 10.04.2025

Каллас не исключила обсуждение переноса подготовки военных ВСУ на Украину

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не исключила, что будет обсуждать вопрос переноса подготовки украинских военных на территорию Украины. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:31:00+03:00

2025-04-10T16:31:00+03:00

2025-04-10T16:51:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не исключила, что будет обсуждать вопрос переноса подготовки украинских военных на территорию Украины. В четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит заседание группы стран "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине. "Это один из пунктов, который будет обсуждаться сегодня: ее продление, расширение, а также где будет проводиться подготовка", - сказала она на вопрос журналистов о том, не планируется ли перенести подготовку на Украину. Она также пояснила, что ЕС уже подготовил в рамках своей военной миссии более 73 тысяч украинских военных. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250321/kallas-2006402502.html

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в мире, россия, украина, брюссель, кайя каллас, владимир путин, нато, евросоюз