Рейтинг@Mail.ru
Каллас не исключила обсуждение переноса подготовки военных ВСУ на Украину - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 10.04.2025 (обновлено: 16:51 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/perenos-2010522402.html
Каллас не исключила обсуждение переноса подготовки военных ВСУ на Украину
Каллас не исключила обсуждение переноса подготовки военных ВСУ на Украину - РИА Новости, 10.04.2025
Каллас не исключила обсуждение переноса подготовки военных ВСУ на Украину
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не исключила, что будет обсуждать вопрос переноса подготовки украинских военных на территорию Украины. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:31:00+03:00
2025-04-10T16:51:00+03:00
в мире
россия
украина
брюссель
кайя каллас
владимир путин
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_8c2c613d0522763d4f16fc7a920cd279.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не исключила, что будет обсуждать вопрос переноса подготовки украинских военных на территорию Украины. В четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит заседание группы стран "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине. "Это один из пунктов, который будет обсуждаться сегодня: ее продление, расширение, а также где будет проводиться подготовка", - сказала она на вопрос журналистов о том, не планируется ли перенести подготовку на Украину. Она также пояснила, что ЕС уже подготовил в рамках своей военной миссии более 73 тысяч украинских военных. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250321/kallas-2006402502.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_128:0:2167:1529_1920x0_80_0_0_28e4e8713c4d4f8909bcd14219a096bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, брюссель, кайя каллас, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Кайя Каллас, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
Каллас не исключила обсуждение переноса подготовки военных ВСУ на Украину

Глава дипломатии ЕС Каллас допустила перенос подготовки военных ВСУ на Украину

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не исключила, что будет обсуждать вопрос переноса подготовки украинских военных на территорию Украины.
В четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит заседание группы стран "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине.
"Это один из пунктов, который будет обсуждаться сегодня: ее продление, расширение, а также где будет проводиться подготовка", - сказала она на вопрос журналистов о том, не планируется ли перенести подготовку на Украину.
Она также пояснила, что ЕС уже подготовил в рамках своей военной миссии более 73 тысяч украинских военных.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
СМИ раскрыли, какой удар получила Каллас из-за своего плана по Украине
21 марта, 11:09
 
В миреРоссияУкраинаБрюссельКайя КалласВладимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала