https://ria.ru/20250410/peregovory-2010557028.html

Дарчиев раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле

Дарчиев раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025

Дарчиев раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле

Дипломаты РФ и США в Стамбуле отметили наличие раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущей американской администрации, российская сторона отметила... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:12:00+03:00

2025-04-10T18:12:00+03:00

2025-04-10T18:40:00+03:00

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СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Дипломаты РФ и США в Стамбуле отметили наличие раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущей американской администрации, российская сторона отметила необходимость возврата России дипсобственности, заявил журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев. "Главы делегаций констатировали наличие серьезных "раздражителей", доставшихся в наследство от прежней американской администрации, которые необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей", - сказал Дарчиев журналистам. Он подчеркнул, что российская сторона на переговорах отметила приоритетность скорейшего возвращения конфискованной властями США дипломатической недвижимости, принадлежащей Российской Федерации на правах собственности, в отношении чего обозначена взаимная готовность работать над соответствующей "дорожной картой". "Подчеркивалось также, что расширению деловых связей, контактов между обществами и людьми способствовало бы возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном", - также отметил он.

https://ria.ru/20250410/peregovory-2010554329.html

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