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Дарчиев раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025
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18:12 10.04.2025 (обновлено: 18:40 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010557028.html
Дарчиев раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле
Дарчиев раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025
Дарчиев раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле
Дипломаты РФ и США в Стамбуле отметили наличие раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущей американской администрации, российская сторона отметила... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:12:00+03:00
2025-04-10T18:40:00+03:00
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СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Дипломаты РФ и США в Стамбуле отметили наличие раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущей американской администрации, российская сторона отметила необходимость возврата России дипсобственности, заявил журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев. "Главы делегаций констатировали наличие серьезных "раздражителей", доставшихся в наследство от прежней американской администрации, которые необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей", - сказал Дарчиев журналистам. Он подчеркнул, что российская сторона на переговорах отметила приоритетность скорейшего возвращения конфискованной властями США дипломатической недвижимости, принадлежащей Российской Федерации на правах собственности, в отношении чего обозначена взаимная готовность работать над соответствующей "дорожной картой". "Подчеркивалось также, что расширению деловых связей, контактов между обществами и людьми способствовало бы возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном", - также отметил он.
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010554329.html
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россия, сша, стамбул, александр дарчиев, в мире
Россия, США, Стамбул, Александр Дарчиев, В мире
Дарчиев раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле

Дарчиев: дипломаты России и США в Стамбуле отметили наличие раздражителей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Дипломаты РФ и США в Стамбуле отметили наличие раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущей американской администрации, российская сторона отметила необходимость возврата России дипсобственности, заявил журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев.
"Главы делегаций констатировали наличие серьезных "раздражителей", доставшихся в наследство от прежней американской администрации, которые необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей", - сказал Дарчиев журналистам.
Он подчеркнул, что российская сторона на переговорах отметила приоритетность скорейшего возвращения конфискованной властями США дипломатической недвижимости, принадлежащей Российской Федерации на правах собственности, в отношении чего обозначена взаимная готовность работать над соответствующей "дорожной картой".
"Подчеркивалось также, что расширению деловых связей, контактов между обществами и людьми способствовало бы возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном", - также отметил он.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Переговоры России и США прошли в позитивной атмосфере, заявил Дарчиев
Вчера, 18:03
 
РоссияСШАСтамбулАлександр ДарчиевВ мире
 
 
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