https://ria.ru/20250410/peregovory-2010554329.html
Переговоры России и США прошли в позитивной атмосфере, заявил Дарчиев
Переговоры России и США прошли в позитивной атмосфере, заявил Дарчиев - РИА Новости, 10.04.2025
Переговоры России и США прошли в позитивной атмосфере, заявил Дарчиев
Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:03:00+03:00
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СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев. "Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере и позволил продвинуться вперед в решении этой поставленной президентами двух стран задачи", - сказал Дарчиев журналистам. Он добавил, что стороны обменялись нотами, фиксирующими договоренность о взаимных гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипломатических миссий России и США, включая взносы Российской Федерации в ООН и другие международные организации. "Условлено о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания, а также их визовому оформлению", - отметил он.
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в мире, россия, сша, стамбул, александр дарчиев, оон
В мире, Россия, США, Стамбул, Александр Дарчиев, ООН
Переговоры России и США прошли в позитивной атмосфере, заявил Дарчиев
Посол Дарчиев: переговоры России и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере
СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев.
"Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере и позволил продвинуться вперед в решении этой поставленной президентами двух стран задачи", - сказал Дарчиев журналистам.
Он добавил, что стороны обменялись нотами, фиксирующими договоренность о взаимных гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипломатических миссий России и США, включая взносы Российской Федерации в ООН и другие международные организации.
"Условлено о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания, а также их визовому оформлению", - отметил он.