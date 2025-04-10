https://ria.ru/20250410/peregovory-2010554329.html

Переговоры России и США прошли в позитивной атмосфере, заявил Дарчиев

Переговоры России и США прошли в позитивной атмосфере, заявил Дарчиев - РИА Новости, 10.04.2025

Переговоры России и США прошли в позитивной атмосфере, заявил Дарчиев

Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:03:00+03:00

2025-04-10T18:03:00+03:00

2025-04-10T18:05:00+03:00

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СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Переговоры РФ и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил журналистам посол РФ в США, глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев. "Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере и позволил продвинуться вперед в решении этой поставленной президентами двух стран задачи", - сказал Дарчиев журналистам. Он добавил, что стороны обменялись нотами, фиксирующими договоренность о взаимных гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипломатических миссий России и США, включая взносы Российской Федерации в ООН и другие международные организации. "Условлено о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания, а также их визовому оформлению", - отметил он.

https://ria.ru/20250410/gosdep-2010536732.html

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