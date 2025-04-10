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Россия и США договорились о встрече по банковскому обслуживанию посольств
Россия и США договорились о встрече по банковскому обслуживанию посольств - РИА Новости, 10.04.2025
Россия и США договорились о встрече по банковскому обслуживанию посольств
Делегации США и России в Стамбуле договорились вновь провести встречу по вопросам работы дипмиссий в ближайшее время, при этом место и состав делегаций для... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:06:00+03:00
2025-04-10T17:06:00+03:00
2025-04-10T17:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Делегации США и России в Стамбуле договорились вновь провести встречу по вопросам работы дипмиссий в ближайшее время, при этом место и состав делегаций для будущих встреч РФ и США определятся позднее, заявил в четверг госдепартамент."Заместитель помощника госсекретаря (США Соната - ред.) Коултер и посол (РФ Александр - ред.) Дарчиев обсудили возможность проведения в ближайшем будущем, по мере необходимости, последующей встречи по этим вопросам; дата, место и представительство будут определены позднее", - говорится в заявлении госдепартамента по итогам встречи в Стамбуле.Из заявления следует, что в перечень вопросов на повестке входит стабильность банковского обслуживания дипмиссий и обеспокоенность США политикой России, запрещающей найм местного персонала для посольства в Москве.
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россия, сша, стамбул, государственный департамент сша, в мире
Россия, США, Стамбул, Государственный департамент США, В мире
Россия и США договорились о встрече по банковскому обслуживанию посольств
Россия и США обменялись нотами по банковскому обслуживанию посольств