https://ria.ru/20250410/peregovory-2010532865.html

Россия и США договорились о встрече по банковскому обслуживанию посольств

Россия и США договорились о встрече по банковскому обслуживанию посольств - РИА Новости, 10.04.2025

Россия и США договорились о встрече по банковскому обслуживанию посольств

Делегации США и России в Стамбуле договорились вновь провести встречу по вопросам работы дипмиссий в ближайшее время, при этом место и состав делегаций для... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:06:00+03:00

2025-04-10T17:06:00+03:00

2025-04-10T17:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Делегации США и России в Стамбуле договорились вновь провести встречу по вопросам работы дипмиссий в ближайшее время, при этом место и состав делегаций для будущих встреч РФ и США определятся позднее, заявил в четверг госдепартамент."Заместитель помощника госсекретаря (США Соната - ред.) Коултер и посол (РФ Александр - ред.) Дарчиев обсудили возможность проведения в ближайшем будущем, по мере необходимости, последующей встречи по этим вопросам; дата, место и представительство будут определены позднее", - говорится в заявлении госдепартамента по итогам встречи в Стамбуле.Из заявления следует, что в перечень вопросов на повестке входит стабильность банковского обслуживания дипмиссий и обеспокоенность США политикой России, запрещающей найм местного персонала для посольства в Москве.

https://ria.ru/20250410/gosdep-2010533516.html

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россия, сша, стамбул, государственный департамент сша, в мире