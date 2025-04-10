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В Стамбуле прошли российско-американские переговоры - РИА Новости, 10.04.2025
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15:38 10.04.2025 (обновлено: 17:21 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010505973.html
В Стамбуле прошли российско-американские переговоры
В Стамбуле прошли российско-американские переговоры - РИА Новости, 10.04.2025
В Стамбуле прошли российско-американские переговоры
В Стамбуле завершились переговоры России и США, американские дипломаты покинули российское генконсульство, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:38:00+03:00
2025-04-10T17:21:00+03:00
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СТАМБУЛ, 10 апр — РИА Новости. В Стамбуле завершились переговоры России и США, американские дипломаты покинули российское генконсульство, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Консультации длились практически шесть часов с перерывом на обед.Встреча началась в 10:00 мск в российском генконсульстве. Москву представлял посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств.По словам источника РИА Новости, знакомого с ходом переговоров, по завершении встречи делегации не будут делать никаких заявлений.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Стамбуле обсуждалась исключительно нормализация дипломатических отношений двух стран, тема украинского урегулирования на переговорах не поднималась.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html
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россия, сша, стамбул
Россия, США, Стамбул
В Стамбуле прошли российско-американские переговоры

В Стамбуле завершились переговоры России и США

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль делегации США заезжает на территорию генконсульства России в Стамбуле перед началом переговоров
Автомобиль делегации США заезжает на территорию генконсульства России в Стамбуле перед началом переговоров - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Автомобиль делегации США заезжает на территорию генконсульства России в Стамбуле перед началом переговоров. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 апр — РИА Новости. В Стамбуле завершились переговоры России и США, американские дипломаты покинули российское генконсульство, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Консультации длились практически шесть часов с перерывом на обед.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
Встреча началась в 10:00 мск в российском генконсульстве. Москву представлял посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств.
По словам источника РИА Новости, знакомого с ходом переговоров, по завершении встречи делегации не будут делать никаких заявлений.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Стамбуле обсуждалась исключительно нормализация дипломатических отношений двух стран, тема украинского урегулирования на переговорах не поднималась.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Полянский рассказал о попытках срыва российско-американских переговоров
9 апреля, 08:51

Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
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