https://ria.ru/20250410/peregovory-2010505973.html

В Стамбуле прошли российско-американские переговоры

В Стамбуле прошли российско-американские переговоры - РИА Новости, 10.04.2025

В Стамбуле прошли российско-американские переговоры

В Стамбуле завершились переговоры России и США, американские дипломаты покинули российское генконсульство, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:38:00+03:00

2025-04-10T15:38:00+03:00

2025-04-10T17:21:00+03:00

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СТАМБУЛ, 10 апр — РИА Новости. В Стамбуле завершились переговоры России и США, американские дипломаты покинули российское генконсульство, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Консультации длились практически шесть часов с перерывом на обед.Встреча началась в 10:00 мск в российском генконсульстве. Москву представлял посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств.По словам источника РИА Новости, знакомого с ходом переговоров, по завершении встречи делегации не будут делать никаких заявлений.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Стамбуле обсуждалась исключительно нормализация дипломатических отношений двух стран, тема украинского урегулирования на переговорах не поднималась.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.

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https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html

https://ria.ru/20250409/rossija-2010341911.html

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