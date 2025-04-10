https://ria.ru/20250410/peregovory-2010503303.html

Переговоры России и США в Стамбуле завершатся сегодня, сообщил источник

Переговоры России и США в Стамбуле завершатся сегодня, сообщил источник - РИА Новости, 10.04.2025

Переговоры России и США в Стамбуле завершатся сегодня, сообщил источник

Делегации России и США на переговорах в Стамбуле завершат консультации в четверг, второго дня не планируется, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:24:00+03:00

2025-04-10T15:24:00+03:00

2025-04-10T16:13:00+03:00

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СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Делегации России и США на переговорах в Стамбуле завершат консультации в четверг, второго дня не планируется, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров."Переговоры однодневные, информации о возможности второго раунда не поступало", - сказал собеседник агентства.Переговоры в четверг начались в 10:00 в российском генконсульстве в Стамбуле, на улице по-прежнему присутствует значительное количество журналистов, ожидающих окончания беседы российских и американских дипломатов.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, стамбул, в мире