https://ria.ru/20250410/peregovory-2010503303.html
Переговоры России и США в Стамбуле завершатся сегодня, сообщил источник
Переговоры России и США в Стамбуле завершатся сегодня, сообщил источник - РИА Новости, 10.04.2025
Переговоры России и США в Стамбуле завершатся сегодня, сообщил источник
Делегации России и США на переговорах в Стамбуле завершат консультации в четверг, второго дня не планируется, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:24:00+03:00
2025-04-10T15:24:00+03:00
2025-04-10T16:13:00+03:00
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СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Делегации России и США на переговорах в Стамбуле завершат консультации в четверг, второго дня не планируется, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров."Переговоры однодневные, информации о возможности второго раунда не поступало", - сказал собеседник агентства.Переговоры в четверг начались в 10:00 в российском генконсульстве в Стамбуле, на улице по-прежнему присутствует значительное количество журналистов, ожидающих окончания беседы российских и американских дипломатов.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, стамбул, в мире
Россия, США, Стамбул, В мире
Переговоры России и США в Стамбуле завершатся сегодня, сообщил источник
Консультации делегаций РФ и США в Стамбуле завершатся сегодня