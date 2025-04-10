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Переговоры России и США в Стамбуле завершатся сегодня, сообщил источник - РИА Новости, 10.04.2025
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15:24 10.04.2025 (обновлено: 16:13 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010503303.html
Переговоры России и США в Стамбуле завершатся сегодня, сообщил источник
Переговоры России и США в Стамбуле завершатся сегодня, сообщил источник - РИА Новости, 10.04.2025
Переговоры России и США в Стамбуле завершатся сегодня, сообщил источник
Делегации России и США на переговорах в Стамбуле завершат консультации в четверг, второго дня не планируется, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:24:00+03:00
2025-04-10T16:13:00+03:00
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СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Делегации России и США на переговорах в Стамбуле завершат консультации в четверг, второго дня не планируется, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров."Переговоры однодневные, информации о возможности второго раунда не поступало", - сказал собеседник агентства.Переговоры в четверг начались в 10:00 в российском генконсульстве в Стамбуле, на улице по-прежнему присутствует значительное количество журналистов, ожидающих окончания беседы российских и американских дипломатов.
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россия, сша, стамбул, в мире
Россия, США, Стамбул, В мире
Переговоры России и США в Стамбуле завершатся сегодня, сообщил источник

Консультации делегаций РФ и США в Стамбуле завершатся сегодня

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОбстановка у генерального консульства России в Стамбуле
Обстановка у генерального консульства России в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Обстановка у генерального консульства России в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Делегации России и США на переговорах в Стамбуле завершат консультации в четверг, второго дня не планируется, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров.
«
"Переговоры однодневные, информации о возможности второго раунда не поступало", - сказал собеседник агентства.
Переговоры в четверг начались в 10:00 в российском генконсульстве в Стамбуле, на улице по-прежнему присутствует значительное количество журналистов, ожидающих окончания беседы российских и американских дипломатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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19 марта, 11:58
 
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