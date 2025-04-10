https://ria.ru/20250410/peregovory-2010485967.html
Источник: заявлений для прессы после переговоров России и США не будет
Источник: заявлений для прессы после переговоров России и США не будет - РИА Новости, 10.04.2025
Источник: заявлений для прессы после переговоров России и США не будет
Делегации России и США после завершения переговоров в Стамбуле не будут делать заявления для прессы, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:29:00+03:00
2025-04-10T14:29:00+03:00
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СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Делегации России и США после завершения переговоров в Стамбуле не будут делать заявления для прессы, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров."Не ожидаются", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.Переговоры в четверг начались в 10.00 в российском генконсульстве в Стамбуле, на улице по-прежнему присутствует значительное количество журналистов, ожидающих окончания беседы российских и американских дипломатов.
https://ria.ru/20250410/peskov-2010455024.html
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сша, россия, стамбул, в мире
США, Россия, Стамбул, В мире
Источник: заявлений для прессы после переговоров России и США не будет
По окончании переговоров с США в Стамбуле заявлений для прессы не последует