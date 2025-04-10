Рейтинг@Mail.ru
Источник: заявлений для прессы после переговоров России и США не будет - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 10.04.2025 (обновлено: 14:36 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010485967.html
Источник: заявлений для прессы после переговоров России и США не будет
Источник: заявлений для прессы после переговоров России и США не будет - РИА Новости, 10.04.2025
Источник: заявлений для прессы после переговоров России и США не будет
Делегации России и США после завершения переговоров в Стамбуле не будут делать заявления для прессы, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:29:00+03:00
2025-04-10T14:36:00+03:00
сша
россия
стамбул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010393813_519:562:3159:2047_1920x0_80_0_0_ce962d6a424830cb1055de10ae9fff63.jpg
СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Делегации России и США после завершения переговоров в Стамбуле не будут делать заявления для прессы, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров."Не ожидаются", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.Переговоры в четверг начались в 10.00 в российском генконсульстве в Стамбуле, на улице по-прежнему присутствует значительное количество журналистов, ожидающих окончания беседы российских и американских дипломатов.
https://ria.ru/20250410/peskov-2010455024.html
сша
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010393813_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_9fad6108dc367730bb8345cbd57bbef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, стамбул, в мире
США, Россия, Стамбул, В мире
Источник: заявлений для прессы после переговоров России и США не будет

По окончании переговоров с США в Стамбуле заявлений для прессы не последует

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Делегации России и США после завершения переговоров в Стамбуле не будут делать заявления для прессы, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров.
"Не ожидаются", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
Переговоры в четверг начались в 10.00 в российском генконсульстве в Стамбуле, на улице по-прежнему присутствует значительное количество журналистов, ожидающих окончания беседы российских и американских дипломатов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Тему Украины на переговорах в Стамбуле не поднимали, сообщил Песков
Вчера, 13:17
 
СШАРоссияСтамбулВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала