https://ria.ru/20250410/peregovory-2010455792.html
В Кремле прокомментировали консультации России и США в Стамбуле
В Кремле прокомментировали консультации России и США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025
В Кремле прокомментировали консультации России и США в Стамбуле
Переговоры РФ и США в Стамбуле по линии МИДа и Госдепартамента касаются исключительно нормализации дипломатических отношений, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:20:00+03:00
2025-04-10T13:20:00+03:00
2025-04-10T13:46:00+03:00
россия
стамбул
сша
дмитрий песков
государственный департамент сша
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Переговоры РФ и США в Стамбуле по линии МИДа и Госдепартамента касаются исключительно нормализации дипломатических отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры в четверг начались в 10.00 в российском генконсульстве в Стамбуле. "Это переговоры по линии МИДа и Госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, сша, дмитрий песков, государственный департамент сша
Россия, Стамбул, США, Дмитрий Песков, Государственный департамент США
В Кремле прокомментировали консультации России и США в Стамбуле
Песков: консультации России и США в Стамбуле касаются нормализации дипотношений