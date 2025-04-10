https://ria.ru/20250410/peregovory-2010455792.html

В Кремле прокомментировали консультации России и США в Стамбуле

В Кремле прокомментировали консультации России и США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025

В Кремле прокомментировали консультации России и США в Стамбуле

Переговоры РФ и США в Стамбуле по линии МИДа и Госдепартамента касаются исключительно нормализации дипломатических отношений, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:20:00+03:00

2025-04-10T13:20:00+03:00

2025-04-10T13:46:00+03:00

россия

стамбул

сша

дмитрий песков

государственный департамент сша

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Переговоры РФ и США в Стамбуле по линии МИДа и Госдепартамента касаются исключительно нормализации дипломатических отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры в четверг начались в 10.00 в российском генконсульстве в Стамбуле. "Это переговоры по линии МИДа и Госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

россия

стамбул

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, стамбул, сша, дмитрий песков, государственный департамент сша