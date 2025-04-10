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В Кремле прокомментировали консультации России и США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025
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13:20 10.04.2025 (обновлено: 13:46 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010455792.html
В Кремле прокомментировали консультации России и США в Стамбуле
В Кремле прокомментировали консультации России и США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025
В Кремле прокомментировали консультации России и США в Стамбуле
Переговоры РФ и США в Стамбуле по линии МИДа и Госдепартамента касаются исключительно нормализации дипломатических отношений, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:20:00+03:00
2025-04-10T13:46:00+03:00
россия
стамбул
сша
дмитрий песков
государственный департамент сша
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Переговоры РФ и США в Стамбуле по линии МИДа и Госдепартамента касаются исключительно нормализации дипломатических отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры в четверг начались в 10.00 в российском генконсульстве в Стамбуле. "Это переговоры по линии МИДа и Госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
россия
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россия, стамбул, сша, дмитрий песков, государственный департамент сша
Россия, Стамбул, США, Дмитрий Песков, Государственный департамент США
В Кремле прокомментировали консультации России и США в Стамбуле

Песков: консультации России и США в Стамбуле касаются нормализации дипотношений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Переговоры РФ и США в Стамбуле по линии МИДа и Госдепартамента касаются исключительно нормализации дипломатических отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Переговоры в четверг начались в 10.00 в российском генконсульстве в Стамбуле.
"Это переговоры по линии МИДа и Госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
РоссияСтамбулСШАДмитрий ПесковГосударственный департамент США
 
 
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