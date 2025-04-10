https://ria.ru/20250410/peregovory-2010455666.html
В Кремле заявили об отсутствии временных рамок по консультациям с США
В Кремле заявили об отсутствии временных рамок по консультациям с США - РИА Новости, 10.04.2025
В Кремле заявили об отсутствии временных рамок по консультациям с США
Никаких временных рамок по консультациям России и США нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:18:00+03:00
2025-04-10T13:18:00+03:00
2025-04-10T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Никаких временных рамок по консультациям России и США нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Переговоры в четверг начались в 10.00 в российском генконсульстве в Стамбуле."Нет, никаких временных рамок нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то временные рамки для завершения работы подобных консультаций.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дмитрий песков, стамбул, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Стамбул, В мире
В Кремле заявили об отсутствии временных рамок по консультациям с США
Песков заявил об отсутствии временных рамок по консультациям России и США