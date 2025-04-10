https://ria.ru/20250410/peregovory-2010455666.html

В Кремле заявили об отсутствии временных рамок по консультациям с США

В Кремле заявили об отсутствии временных рамок по консультациям с США - РИА Новости, 10.04.2025

В Кремле заявили об отсутствии временных рамок по консультациям с США

Никаких временных рамок по консультациям России и США нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:18:00+03:00

2025-04-10T13:18:00+03:00

2025-04-10T13:49:00+03:00

сша

россия

дмитрий песков

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в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Никаких временных рамок по консультациям России и США нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Переговоры в четверг начались в 10.00 в российском генконсульстве в Стамбуле."Нет, никаких временных рамок нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то временные рамки для завершения работы подобных консультаций.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

сша

россия

стамбул

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, дмитрий песков, стамбул, в мире