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В Кремле заявили об отсутствии временных рамок по консультациям с США - РИА Новости, 10.04.2025
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13:18 10.04.2025 (обновлено: 13:49 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010455666.html
В Кремле заявили об отсутствии временных рамок по консультациям с США
В Кремле заявили об отсутствии временных рамок по консультациям с США - РИА Новости, 10.04.2025
В Кремле заявили об отсутствии временных рамок по консультациям с США
Никаких временных рамок по консультациям России и США нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:18:00+03:00
2025-04-10T13:49:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
стамбул
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Никаких временных рамок по консультациям России и США нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Переговоры в четверг начались в 10.00 в российском генконсульстве в Стамбуле."Нет, никаких временных рамок нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то временные рамки для завершения работы подобных консультаций.
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сша, россия, дмитрий песков, стамбул, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Стамбул, В мире
В Кремле заявили об отсутствии временных рамок по консультациям с США

Песков заявил об отсутствии временных рамок по консультациям России и США

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров с делегацией США
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров с делегацией США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров с делегацией США
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Никаких временных рамок по консультациям России и США нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Переговоры в четверг начались в 10.00 в российском генконсульстве в Стамбуле.
"Нет, никаких временных рамок нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то временные рамки для завершения работы подобных консультаций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
СШАРоссияДмитрий ПесковСтамбулВ мире
 
 
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