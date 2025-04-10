Россия и США обсудили значительную часть повестки на переговорах в Стамбуле
На переговорах РФ и США в Стамбуле к 12 часам обсудили значимую часть повестки
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОбстановка у генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями России и США
Обстановка у генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями России и США
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СТАМБУЛ, 10 апр — РИА Новости. Российская и американская делегации на переговорах в Стамбуле обсудили уже значительную часть повестки, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Подошли к середине переговоров, обсудили значительную часть повестки", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что переговоры в целом продлятся четыре-пять часов и завершатся в 14:00-15:00 мск.
Встреча, проходящая в российском генконсульстве, началась в 10:00 утра. Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств.
На улице по-прежнему остается множество журналистов, ожидающих окончания переговоров.
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Возобновление диалога
Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.