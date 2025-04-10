https://ria.ru/20250410/peregovory-2010436628.html

Россия и США обсудили значительную часть повестки на переговорах в Стамбуле

Россия и США обсудили значительную часть повестки на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025

Россия и США обсудили значительную часть повестки на переговорах в Стамбуле

Российская и американская делегации на переговорах в Стамбуле обсудили уже значительную часть повестки, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:04:00+03:00

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СТАМБУЛ, 10 апр — РИА Новости. Российская и американская делегации на переговорах в Стамбуле обсудили уже значительную часть повестки, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Подошли к середине переговоров, обсудили значительную часть повестки", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что переговоры в целом продлятся четыре-пять часов и завершатся в 14:00-15:00 мск. Встреча, проходящая в российском генконсульстве, началась в 10:00 утра. Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств.На улице по-прежнему остается множество журналистов, ожидающих окончания переговоров.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.

https://ria.ru/20250409/vstrecha-2010277291.html

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