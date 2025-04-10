Рейтинг@Mail.ru
Диписточник: делегации России и США сами выбрали Стамбул для переговоров - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 10.04.2025 (обновлено: 12:33 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010426671.html
Диписточник: делегации России и США сами выбрали Стамбул для переговоров
Диписточник: делегации России и США сами выбрали Стамбул для переговоров - РИА Новости, 10.04.2025
Диписточник: делегации России и США сами выбрали Стамбул для переговоров
Делегации РФ и США сами выбрали Стамбул в качестве места переговоров, перенос процесса в другой турецкий город не обсуждался, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:27:00+03:00
2025-04-10T12:33:00+03:00
россия
сша
стамбул
в мире
александр дарчиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010393741_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_7a2b58539e9a8a0cf721e205884f4401.jpg
АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Делегации РФ и США сами выбрали Стамбул в качестве места переговоров, перенос процесса в другой турецкий город не обсуждался, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле проходят спокойно, в конструктивном ключе, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Встреча началась в 10:00 мск в российском генконсульстве. Москву представляет посол РФ в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств."Это выбор самих сторон, поинтересуйтесь у них", - сообщил собеседник агентства.На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о том, возможен ли перенос переговорного процесса в другой турецкий город, источник отметил, что этот вопрос не обсуждался."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html
россия
сша
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010393741_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5709bb9316e8c7c24f50d3b00ed90d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, стамбул, в мире, александр дарчиев
Россия, США, Стамбул, В мире, Александр Дарчиев
Диписточник: делегации России и США сами выбрали Стамбул для переговоров

Делегации РФ и США сами выбрали Стамбул в качестве места переговоров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОбстановка у генерального консульства России в Стамбуле
Обстановка у генерального консульства России в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Обстановка у генерального консульства России в Стамбуле
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Делегации РФ и США сами выбрали Стамбул в качестве места переговоров, перенос процесса в другой турецкий город не обсуждался, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле проходят спокойно, в конструктивном ключе, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Встреча началась в 10:00 мск в российском генконсульстве. Москву представляет посол РФ в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств.
"Это выбор самих сторон, поинтересуйтесь у них", - сообщил собеседник агентства.
На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о том, возможен ли перенос переговорного процесса в другой турецкий город, источник отметил, что этот вопрос не обсуждался.
"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Полянский рассказал о попытках срыва российско-американских переговоров
Вчера, 08:51
 
РоссияСШАСтамбулВ миреАлександр Дарчиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала