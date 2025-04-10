https://ria.ru/20250410/peregovory-2010426671.html

Диписточник: делегации России и США сами выбрали Стамбул для переговоров

Диписточник: делегации России и США сами выбрали Стамбул для переговоров - РИА Новости, 10.04.2025

Диписточник: делегации России и США сами выбрали Стамбул для переговоров

Делегации РФ и США сами выбрали Стамбул в качестве места переговоров, перенос процесса в другой турецкий город не обсуждался, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:27:00+03:00

2025-04-10T11:27:00+03:00

2025-04-10T12:33:00+03:00

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сша

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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Делегации РФ и США сами выбрали Стамбул в качестве места переговоров, перенос процесса в другой турецкий город не обсуждался, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле проходят спокойно, в конструктивном ключе, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Встреча началась в 10:00 мск в российском генконсульстве. Москву представляет посол РФ в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств."Это выбор самих сторон, поинтересуйтесь у них", - сообщил собеседник агентства.На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о том, возможен ли перенос переговорного процесса в другой турецкий город, источник отметил, что этот вопрос не обсуждался."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html

россия

сша

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, стамбул, в мире, александр дарчиев