https://ria.ru/20250410/peregovory-2010426671.html
Диписточник: делегации России и США сами выбрали Стамбул для переговоров
Диписточник: делегации России и США сами выбрали Стамбул для переговоров - РИА Новости, 10.04.2025
Диписточник: делегации России и США сами выбрали Стамбул для переговоров
Делегации РФ и США сами выбрали Стамбул в качестве места переговоров, перенос процесса в другой турецкий город не обсуждался, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:27:00+03:00
2025-04-10T11:27:00+03:00
2025-04-10T12:33:00+03:00
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Делегации РФ и США сами выбрали Стамбул в качестве места переговоров, перенос процесса в другой турецкий город не обсуждался, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле проходят спокойно, в конструктивном ключе, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Встреча началась в 10:00 мск в российском генконсульстве. Москву представляет посол РФ в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств."Это выбор самих сторон, поинтересуйтесь у них", - сообщил собеседник агентства.На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о том, возможен ли перенос переговорного процесса в другой турецкий город, источник отметил, что этот вопрос не обсуждался."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, стамбул, в мире, александр дарчиев
Россия, США, Стамбул, В мире, Александр Дарчиев
Диписточник: делегации России и США сами выбрали Стамбул для переговоров
Делегации РФ и США сами выбрали Стамбул в качестве места переговоров
АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Делегации РФ и США сами выбрали Стамбул в качестве места переговоров, перенос процесса в другой турецкий город не обсуждался, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле
проходят спокойно, в конструктивном ключе, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Встреча началась в 10:00 мск в российском генконсульстве. Москву
представляет посол РФ
в США Александр Дарчиев
, Вашингтон
— заместитель помощника госсекретаря по делам Европы
и Евразии
Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств.
"Это выбор самих сторон, поинтересуйтесь у них", - сообщил собеседник агентства.
На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о том, возможен ли перенос переговорного процесса в другой турецкий город, источник отметил, что этот вопрос не обсуждался.
"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.