https://ria.ru/20250410/peregovory-2010420476.html

Источник рассказал о ходе переговоров России и США в Стамбуле

Источник рассказал о ходе переговоров России и США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025

Источник рассказал о ходе переговоров России и США в Стамбуле

Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле проходят спокойно, в конструктивном ключе, рассказал РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:03:00+03:00

2025-04-10T11:03:00+03:00

2025-04-10T12:12:00+03:00

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СТАМБУЛ, 10 апр — РИА Новости. Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле проходят спокойно, в конструктивном ключе, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Встреча началась в 10:00 мск в российском генконсульстве. Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств.По словам Дарчиева, переговоры должны способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации Джо Байдена. В ходе нового раунда российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипломатической собственности и о возобновлении прямого авиасообщения. Посол добавил, что благодаря общению Владимира Путина и Дональда Трампа Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий и отправки российских взносов в международные организации. Есть уже и небольшое продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок, добавил Дарчиев. В Госдепе отметили, что на этом этапе консультаций вопросы безопасности, политики и урегулирования конфликта на Украине рассматриваться не будут. По словам официального представителя ведомства Тэмми Брюса, нормализация отношений между Вашингтоном и Москвой может случиться только тогда, когда "будет мир между Россией и Украиной". Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.

https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html

https://ria.ru/20250408/peregovory-2010114147.html

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, стамбул, александр дарчиев, джо байден, владимир путин