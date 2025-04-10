https://ria.ru/20250410/peregovory-2010410634.html

МИД подтвердил прибытие российской делегации на переговоры с США в Стамбуле

МИД подтвердил прибытие российской делегации на переговоры с США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025

МИД подтвердил прибытие российской делегации на переговоры с США в Стамбуле

Делегация России во главе с послом страны в США Александром Дарчиевым прибыла в генконсульство РФ в Стамбуле для переговоров с представителями США, сообщили в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:15:00+03:00

2025-04-10T10:15:00+03:00

2025-04-10T10:28:00+03:00

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александр дарчиев

джо байден

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Делегация России во главе с послом страны в США Александром Дарчиевым прибыла в генконсульство РФ в Стамбуле для переговоров с представителями США, сообщили в МИД РФ. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о прибытии машины с российской делегацией к консульству. По информации источника агентства, запланированы обстоятельные многочасовые переговоры. "Российская делегация, возглавляемая послом России в США А.Н. Дарчиевым, прибыла в генконсульство России в Стамбуле для проведения очередного раунда российско-американских консультаций с представителями делегации США", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ. Американскую делегацию, также прибывшую ранее в консульство, возглавляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса. Как сообщил накануне Александр Дарчиев, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации экс-президента США Джо Байдена. В ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Он добавил, что благодаря общению президентов Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий и отправки российских взносов в международные организации. Также уже есть "небольшое продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок".

https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, стамбул, александр дарчиев, джо байден