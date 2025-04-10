МИД подтвердил прибытие российской делегации на переговоры с США в Стамбуле
МИД: делегация РФ во главе с послом Дарчиевым прибыла на переговоры с США
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Делегация России во главе с послом страны в США Александром Дарчиевым прибыла в генконсульство РФ в Стамбуле для переговоров с представителями США, сообщили в МИД РФ.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о прибытии машины с российской делегацией к консульству. По информации источника агентства, запланированы обстоятельные многочасовые переговоры.
"Российская делегация, возглавляемая послом России в США А.Н. Дарчиевым, прибыла в генконсульство России в Стамбуле для проведения очередного раунда российско-американских консультаций с представителями делегации США", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.
Американскую делегацию, также прибывшую ранее в консульство, возглавляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса.
Как сообщил накануне Александр Дарчиев, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации экс-президента США Джо Байдена. В ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Он добавил, что благодаря общению президентов Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий и отправки российских взносов в международные организации. Также уже есть "небольшое продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок".
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