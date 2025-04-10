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МИД подтвердил прибытие российской делегации на переговоры с США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025
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10:15 10.04.2025 (обновлено: 10:28 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010410634.html
МИД подтвердил прибытие российской делегации на переговоры с США в Стамбуле
МИД подтвердил прибытие российской делегации на переговоры с США в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025
МИД подтвердил прибытие российской делегации на переговоры с США в Стамбуле
Делегация России во главе с послом страны в США Александром Дарчиевым прибыла в генконсульство РФ в Стамбуле для переговоров с представителями США, сообщили в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:15:00+03:00
2025-04-10T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Делегация России во главе с послом страны в США Александром Дарчиевым прибыла в генконсульство РФ в Стамбуле для переговоров с представителями США, сообщили в МИД РФ. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о прибытии машины с российской делегацией к консульству. По информации источника агентства, запланированы обстоятельные многочасовые переговоры. "Российская делегация, возглавляемая послом России в США А.Н. Дарчиевым, прибыла в генконсульство России в Стамбуле для проведения очередного раунда российско-американских консультаций с представителями делегации США", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ. Американскую делегацию, также прибывшую ранее в консульство, возглавляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса. Как сообщил накануне Александр Дарчиев, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации экс-президента США Джо Байдена. В ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Он добавил, что благодаря общению президентов Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий и отправки российских взносов в международные организации. Также уже есть "небольшое продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок".
https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html
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россия
сша
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россия, сша, стамбул, александр дарчиев, джо байден
Россия, США, Стамбул, Александр Дарчиев, Джо Байден
МИД подтвердил прибытие российской делегации на переговоры с США в Стамбуле

МИД: делегация РФ во главе с послом Дарчиевым прибыла на переговоры с США

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Делегация России во главе с послом страны в США Александром Дарчиевым прибыла в генконсульство РФ в Стамбуле для переговоров с представителями США, сообщили в МИД РФ.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о прибытии машины с российской делегацией к консульству. По информации источника агентства, запланированы обстоятельные многочасовые переговоры.
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"Российская делегация, возглавляемая послом России в США А.Н. Дарчиевым, прибыла в генконсульство России в Стамбуле для проведения очередного раунда российско-американских консультаций с представителями делегации США", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.
Американскую делегацию, также прибывшую ранее в консульство, возглавляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса.
Как сообщил накануне Александр Дарчиев, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации экс-президента США Джо Байдена. В ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Он добавил, что благодаря общению президентов Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий и отправки российских взносов в международные организации. Также уже есть "небольшое продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок".
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19 марта, 11:58
 
РоссияСШАСтамбулАлександр ДарчиевДжо Байден
 
 
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