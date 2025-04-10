https://ria.ru/20250410/peregovory-2010397756.html

В Стамбуле проходят российско-американские переговоры

В Стамбуле проходят российско-американские переговоры - РИА Новости, 10.04.2025

В Стамбуле проходят российско-американские переговоры

В Стамбуле начались переговоры российской и американской делегаций, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:01:00+03:00

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СТАМБУЛ, 10 апр — РИА Новости. В Стамбуле начались переговоры российской и американской делегаций, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит в российском генконсульстве, Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.К генконсольству сначала прибыла российская делегация, затем американцы.Как рассказал РИА Новости осведомленный источник, планируются обстоятельные переговоры, они займут не менее четырех часов.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.

https://ria.ru/20250409/vstrecha-2010277291.html

https://ria.ru/20250404/ssha-2009138101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

стамбул, россия, сша, в мире