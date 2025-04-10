Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле проходят российско-американские переговоры - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 10.04.2025 (обновлено: 10:40 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010397756.html
В Стамбуле проходят российско-американские переговоры
В Стамбуле проходят российско-американские переговоры - РИА Новости, 10.04.2025
В Стамбуле проходят российско-американские переговоры
В Стамбуле начались переговоры российской и американской делегаций, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:01:00+03:00
2025-04-10T10:40:00+03:00
стамбул
россия
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010393813_519:562:3159:2047_1920x0_80_0_0_ce962d6a424830cb1055de10ae9fff63.jpg
СТАМБУЛ, 10 апр — РИА Новости. В Стамбуле начались переговоры российской и американской делегаций, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит в российском генконсульстве, Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.К генконсольству сначала прибыла российская делегация, затем американцы.Как рассказал РИА Новости осведомленный источник, планируются обстоятельные переговоры, они займут не менее четырех часов.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
https://ria.ru/20250409/vstrecha-2010277291.html
https://ria.ru/20250404/ssha-2009138101.html
стамбул
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010393813_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_9fad6108dc367730bb8345cbd57bbef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, россия, сша, в мире
Стамбул, Россия, США, В мире
В Стамбуле проходят российско-американские переговоры

Переговоры российской и американской делегаций проходят в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации заезжает на территорию генконсульства России в Стамбуле перед началом переговоров с делегацией США
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генконсульства России в Стамбуле перед началом переговоров с делегацией США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генконсульства России в Стамбуле перед началом переговоров с делегацией США
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 10 апр — РИА Новости. В Стамбуле начались переговоры российской и американской делегаций, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в российском генконсульстве, Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Посол России в США Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Дарчиев раскрыл детали предстоящих переговоров с США в Стамбуле
Вчера, 16:02
К генконсольству сначала прибыла российская делегация, затем американцы.
Как рассказал РИА Новости осведомленный источник, планируются обстоятельные переговоры, они займут не менее четырех часов.

Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
"От любви до ненависти". Трамп изменил подход к России
4 апреля, 08:00
 
СтамбулРоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала