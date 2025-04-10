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Источник: переговоры России и США продлятся не менее четырех часов - РИА Новости, 10.04.2025
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09:59 10.04.2025 (обновлено: 10:24 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010397471.html
Источник: переговоры России и США продлятся не менее четырех часов
Источник: переговоры России и США продлятся не менее четырех часов - РИА Новости, 10.04.2025
Источник: переговоры России и США продлятся не менее четырех часов
Второй раунд российско-американских консультаций по нормализации работы дипмиссий в Стамбуле будет обстоятельным и многочасовым, переговоры продлятся не менее... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:59:00+03:00
2025-04-10T10:24:00+03:00
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СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Второй раунд российско-американских консультаций по нормализации работы дипмиссий в Стамбуле будет обстоятельным и многочасовым, переговоры продлятся не менее четырех часов, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Машина с российской делегацией прибыла на переговоры с американцами в генконсульство России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры назначены на 10 часов по Стамбулу (совпадает с мск). Они должны состояться в российском генконсульстве в Стамбуле."Планируются обстоятельные многочасовые переговоры (между делегациями России и США - ред.)", - сообщил источник.По словам источника, ожидается, что переговоры займут не менее четырех часов.Российскую делегацию возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники - представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов. В этом же составе делегации проводили переговоры 27 февраля, но в резиденции генконсула США в Стамбуле. В этот раз консультации пройдут по принципу очередности: в генконсульстве России. Как ожидается, меры безопасности будут усилены.По словам Дарчиева, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации экс-президента США Джо Байдена. В ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипломатической собственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.Он добавил, что благодаря общению российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий и отправки российских взносов в международные организации. Также уже есть "небольшое продвижение" в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок.В госдепе заявляли, что на этом этапе консультаций вопросы безопасности, политики и урегулирования конфликта на Украине не будут рассматриваться. Как отмечала официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, нормализация отношений между властями в Вашингтоне и Москве может случиться только тогда, когда "будет мир между Россией и Украиной".
https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html
https://ria.ru/20250410/diplomatiya-2010375973.html
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россия, сша, стамбул, в мире
Россия, США, Стамбул, В мире
Источник: переговоры России и США продлятся не менее четырех часов

Второй раунд консультаций России и США в Стамбуле продлится не менее 4 часов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОбстановка у генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями России и США
Обстановка у генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями России и США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Обстановка у генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями России и США
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СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Второй раунд российско-американских консультаций по нормализации работы дипмиссий в Стамбуле будет обстоятельным и многочасовым, переговоры продлятся не менее четырех часов, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Машина с российской делегацией прибыла на переговоры с американцами в генконсульство России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры назначены на 10 часов по Стамбулу (совпадает с мск). Они должны состояться в российском генконсульстве в Стамбуле.
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"Планируются обстоятельные многочасовые переговоры (между делегациями России и США - ред.)", - сообщил источник.
По словам источника, ожидается, что переговоры займут не менее четырех часов.
Российскую делегацию возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники - представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов. В этом же составе делегации проводили переговоры 27 февраля, но в резиденции генконсула США в Стамбуле. В этот раз консультации пройдут по принципу очередности: в генконсульстве России. Как ожидается, меры безопасности будут усилены.
По словам Дарчиева, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации экс-президента США Джо Байдена. В ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипломатической собственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.
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Он добавил, что благодаря общению российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий и отправки российских взносов в международные организации. Также уже есть "небольшое продвижение" в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок.
В госдепе заявляли, что на этом этапе консультаций вопросы безопасности, политики и урегулирования конфликта на Украине не будут рассматриваться. Как отмечала официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, нормализация отношений между властями в Вашингтоне и Москве может случиться только тогда, когда "будет мир между Россией и Украиной".
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