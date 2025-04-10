Источник: переговоры России и США продлятся не менее четырех часов
Второй раунд консультаций России и США в Стамбуле продлится не менее 4 часов
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОбстановка у генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями России и США
Обстановка у генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями России и США
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СТАМБУЛ, 10 апр - РИА Новости. Второй раунд российско-американских консультаций по нормализации работы дипмиссий в Стамбуле будет обстоятельным и многочасовым, переговоры продлятся не менее четырех часов, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Машина с российской делегацией прибыла на переговоры с американцами в генконсульство России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры назначены на 10 часов по Стамбулу (совпадает с мск). Они должны состояться в российском генконсульстве в Стамбуле.
По словам источника, ожидается, что переговоры займут не менее четырех часов.
Российскую делегацию возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники - представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов. В этом же составе делегации проводили переговоры 27 февраля, но в резиденции генконсула США в Стамбуле. В этот раз консультации пройдут по принципу очередности: в генконсульстве России. Как ожидается, меры безопасности будут усилены.
По словам Дарчиева, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации экс-президента США Джо Байдена. В ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипломатической собственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.
Он добавил, что благодаря общению российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий и отправки российских взносов в международные организации. Также уже есть "небольшое продвижение" в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок.
В госдепе заявляли, что на этом этапе консультаций вопросы безопасности, политики и урегулирования конфликта на Украине не будут рассматриваться. Как отмечала официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, нормализация отношений между властями в Вашингтоне и Москве может случиться только тогда, когда "будет мир между Россией и Украиной".