Делегации России и США прибыли на переговоры в Стамбуле
Автомобиль с российской делегацией прибыл на переговоры с США в Стамбуле
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 10 апр — РИА Новости. Российская и американская делегации прибыли на переговоры в генконсульство России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Белый микроавтобус Hyundai с российской делегацией подъехал примерно в 09:30. Американцы появились спустя десять минут на белом микроавтобусе Mercedes.
Переговоры назначены на 10 утра. Москву на них представит посол Александр Дарчиев, а Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники делегаций — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств.
Около консульства собрались как российские, так и турецкие и западные журналисты с множеством телекамер.
Возобновление диалога
Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
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