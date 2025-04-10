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Делегации России и США прибыли на переговоры в Стамбуле

Делегации России и США прибыли на переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025

Делегации России и США прибыли на переговоры в Стамбуле

Российская и американская делегации прибыли на переговоры в генконсульство России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:31:00+03:00

2025-04-10T09:31:00+03:00

2025-04-10T10:20:00+03:00

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СТАМБУЛ, 10 апр — РИА Новости. Российская и американская делегации прибыли на переговоры в генконсульство России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Белый микроавтобус Hyundai с российской делегацией подъехал примерно в 09:30. Американцы появились спустя десять минут на белом микроавтобусе Mercedes.Переговоры назначены на 10 утра. Москву на них представит посол Александр Дарчиев, а Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники делегаций — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств.Около консульства собрались как российские, так и турецкие и западные журналисты с множеством телекамер.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.

https://ria.ru/20250409/vstrecha-2010277291.html

https://ria.ru/20250324/ukraina-1999920018.html

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